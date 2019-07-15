​В Ростове в шестой раз прошел фестиваль ростовской финифти и народных промыслов. Его гостями стали более пяти тысяч человек.



– Ростовская финифть – это не просто гордость и знаковый бренд Ярославской области. Это промысел, который имеет культурно-историческое значение для всей России, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Фестиваль позволяет познакомиться с лучшими образцами ростовской финифти и народных промыслов страны.



В рамках программы на территории музея-заповедника «Ростовский кремль» работала ярмарка изделий художественной эмали. Для гостей фестиваля были организованы колокольные концерты, мастер-классы по росписи изделий в технике ростовской финифти и по изготовлению музейной открытки.



Гости праздника смогли познакомиться с выставкой произведений декоративно-прикладного искусства «Тайна красоты русской эмали». Было представлено собрание металлопластики XVII – начала XX века и декорированной эмали. Оно состоит из 80 предметов, в числе которых разнообразные кресты, оклады икон, иконки-персоналии и складни, есть редкие образцы эмалей XVII века, работы мастеров Московской оружейной палаты.



Большая часть коллекции была сформирована до революции. В советский период из этого собрания демонстрировали лишь отдельные произведения. В расширенном формате экспозиция была представлена впервые.



Также на фестивале в Ростовском кремле можно было увидеть работы известного художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели. Маэстро представил графику, скульптуру, живопись, эмаль и монументальное искусство. Желающие смогли также посетить мастер-класс от студии именитого автора.