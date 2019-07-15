​В Рыбинском районе, в бухте Коприно, открыто одного из крупнейших в России тренировочных полей для гольфа. Оно предназначено для отработки дальних ударов.



– Гольф включен в список олимпийских игр с 2016 года, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Появление такой масштабной материально-технической базы для гольфистов позволит нашему региону в перспективе подготовить выдающихся игроков мирового масштаба. Ярославская земля славится спортивными талантами: знаменитая хоккейная школа, блестящие стрелки, пловцы, легкоатлеты завоевывают для страны медали самого высокого спортивного достоинства. У нас умеют работать с молодежью и готовить чемпионов.



Команда гольф-клуба планирует активно работать с детьми и молодежью, сейчас идут переговоры с несколькими учебными заведениями города Рыбинска и окрестных населенных пунктов.



Строительство гольф-поля разбито на несколько этапов и началось в 2018 году. Осенью будет завершено строительство 9-луночного поля короткой игры. Финальным этапом станет появление в Коприно 18-луночного поля общей площадью около 90 гектаров. Планируется, что оно станет точкой притяжения как для ярославских любителей гольфа, так и для туристов, увлекающихся этим видом спорта.