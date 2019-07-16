​16 июля заместитель губернатора Андрей Шабалин принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Ярославской области, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2019 года. На мероприятии присутствовали руководители правоохранительных ведомств, начальники подразделений управления и территориальных органов внутренних дел региона, представители общественности.



Андрей Шабалин отметил конструктивное взаимодействие органов внутренних дел с Правительством Ярославской области и всеми правоохранительными структурами.



– Я хотел бы поблагодарить вас за эффективное сотрудничество, – сказал Андрей Шабалин. – Спектр вопросов, требующих совместной работы и вашего экспертного мнения, становится все шире. Сейчас это и безопасность на дорогах, и антинаркотическая программа, и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Я уверен, что наше взаимодействие принесет положительные результаты.



На заседании отличившимся сотрудникам органов внутренних дел были вручены почетные грамоты Губернатора Ярославской области и ведомственные награды.



С докладом выступил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Алексей Ключарев. Он отметил, что принятые меры способствовали сокращению числа убийств, разбойных нападений, грабежей. Раскрыт ряд тяжких и особо тяжких преступлений.



Особое внимание уделялось вопросам противодействия организованной преступности. В мае направлено в суд уголовное дело в отношении участников сообщества, члены которого с использованием интернет-магазинов продавали на территории Ярославской и Вологодской областей наркотические средства. В данном случае доказана противоправная деятельность 15 человек, совершивших 53 преступления.



Начальник Управления по организации дознания МВД России генерал-майор полиции Сергей Манахов обозначил проблемные вопросы в оперативно-служебной деятельности и приоритетные направления работы на предстоящий период.