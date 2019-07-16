|16 июля заместитель губернатора Андрей Шабалин принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Ярославской области, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2019 года. На мероприятии присутствовали руководители правоохранительных ведомств, начальники подразделений управления и территориальных органов внутренних дел региона, представители общественности.
Андрей Шабалин отметил конструктивное взаимодействие органов внутренних дел с Правительством Ярославской области и всеми правоохранительными структурами.
– Я хотел бы поблагодарить вас за эффективное сотрудничество, – сказал Андрей Шабалин. – Спектр вопросов, требующих совместной работы и вашего экспертного мнения, становится все шире. Сейчас это и безопасность на дорогах, и антинаркотическая программа, и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Я уверен, что наше взаимодействие принесет положительные результаты.
На заседании отличившимся сотрудникам органов внутренних дел были вручены почетные грамоты Губернатора Ярославской области и ведомственные награды.
С докладом выступил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Алексей Ключарев. Он отметил, что принятые меры способствовали сокращению числа убийств, разбойных нападений, грабежей. Раскрыт ряд тяжких и особо тяжких преступлений.
Особое внимание уделялось вопросам противодействия организованной преступности. В мае направлено в суд уголовное дело в отношении участников сообщества, члены которого с использованием интернет-магазинов продавали на территории Ярославской и Вологодской областей наркотические средства. В данном случае доказана противоправная деятельность 15 человек, совершивших 53 преступления.
Начальник Управления по организации дознания МВД России генерал-майор полиции Сергей Манахов обозначил проблемные вопросы в оперативно-служебной деятельности и приоритетные направления работы на предстоящий период.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 14:15
27 просмотров
2019.07.16 В регионе прорабатываются вопросы снижения негативного влияния птицефабрик на окружающую среду2019.07.16 Общественники контролируют ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»2019.07.16 В рамках экологической акции «Очистим лес от мусора» в регионе ликвидированы 33 крупные лесные свалки2019.07.16 В Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль «Театр вкуса»2019.07.16 В регионе начал развиваться еще один олимпийский вид спорта