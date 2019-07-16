В День города, 3 августа, в Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль «Театр вкуса». Гости праздника смогут продегустировать разнообразные блюда, познакомиться с новыми трендами в кулинарии и попробовать себя в качестве поваров.



Церемония открытия фестиваля начнется в 12 часов. Запланировано театрализованное действие с демонстрацией одежды, масок венецианского карнавала.



Обязательные участники программы – местные производители продуктов питания, которым предоставлена возможность познакомить горожан с новой линейкой продукции. Посетителям предложат попробовать сыровяленые снеки, азотное мороженое, фитнес-питание.



Главным событием фестиваля станет мастер-класс от итальянского шеф-повара, шоумена Марко Праццоли. Он представит «обед за час», расскажет о новых направлениях в кулинарии, раскроет секреты приготовления пиццы. Также запланированы мастер-классы ведущих поваров Ярославской области, открыта предварительная запись.



Кроме того, будут подведены итоги конкурса «Мода со вкусом», который сейчас объявлен в Рыбинске. Участникам предложено изготовить шляпку, сумочку или любой аксессуар из пищевых продуктов. Его может представить сам автор или модель. По итогам конкурса будут организованы дефиле и фотосессия.



Предприятие, выпускающее мороженое, организует пенное шоу и шоу мыльных пузырей, проведет дегустацию новой линейки молочных коктейлей.