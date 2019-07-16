В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники, в которых уже приняли участие более 800 человек. На землях лесного фонда ликвидированы 33 крупные свалки, убрано более 1100 кубометров мусора. – Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходима и для роста растений, и для обеспечения мер пожарной безопасности, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В этом году акция «Очистим лес от мусора» проходит очень масштабно. Это лучший показатель того, что жители региона активно включились в реализацию концепции новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Лесные субботники будут проходить до конца сентября во всех муниципальных районах области. Мероприятия запланированы на каждую пятницу.



Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие. Получить подробную информацию о времени и месте проведения работ можно в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 74-38-38.



Ближайшие субботники в рамках акции «Очистим лес от мусора» пройдут: 26 июля – Любимское, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества; 2 августа – Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское лесничества; 9 августа – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества; 16 августа – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничество.