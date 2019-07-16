​16 июля члены общественного совета при региональном департаменте дорожного хозяйства совместно с сотрудниками органов власти, представителями «Ярдорслужбы» и подрядных организаций проинспектировали ход ремонта Северного подхода к городу Данилову. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



– Для нас важна совместная работа с общественниками всех организаций и уровней, – подчеркнул директор департамента Евгений Моисеев. – Активисты сегодня – это наши дополнительные глаза. Третий год сотрудничества показывает, что мы все делаем правильно. Главное, что у нас единая цель – сделать дороги Ярославской области лучше и безопаснее. Подобные совместные инспекционные выезды, безусловно, будут продолжаться регулярно вплоть до завершения сезона осенью 2019 года.



На ремонтируемом участке Северного подхода протяженностью 2,76 км уже проведено фрезерование, началось обустройство обочин, запущен процесс холодной регенерации – так называемого ресайклинга. Техника измельчает старое покрытие дороги, затем полученная субстанция смешивается с инертным материалом и битумной эмульсией и уплотняется.



Также подрядчику предстоит установить сигнальные столбики, дорожные знаки, нанести разметку термопластиком и выполнить другие работы.



Стоимость объекта по контракту – около 58 млн рублей.



– Здесь у нас нареканий к производству работ не возникло, – отметил координатор проекта «Дороги Ярославля», заместитель председателя общественного совета при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области Александр Мустафин. – Общественность на объектах всегда нужна и важна, чтобы проследить за действиями подрядчиков. Мы стараемся выезжать на все объекты по несколько раз за сезон. На сегодняшний день в целом по региону реализация нацпроекта проходит успешно, погода позволяет вести работы.



Также комиссия осмотрела отремонтированный в прошлом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» участок трассы Ярославль – Тутаев – совхоз «Ярославка», где также применялся метод ресайклинга. Результатами общественники остались довольны: состояние дороги спустя год после ремонта не вызвало нареканий.



Справка



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется ремонт 37 объектов: это 29 дорог протяженностью 111 километров и восемь светофоров. Стоимость работ составит 3,3 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда – средства федерального бюджета.