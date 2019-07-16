​16 июля в Ярославле прошел круглый стол, посвященный актуальным проблемам утилизации и переработки отходов птицефабрик. Участие в обсуждении приняли представители регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования и Общероссийского народного фронта.



Отходы птицефабрик токсичны, и попадание стоков из мест их складирования в поверхностные водные источники может повлечь значительные негативные последствия.



– Вопросы несанкционированного размещения отходов птицеводства находятся на особом контроле нашего департамента, особенно в период паводка, – отметил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Наши специалисты периодически выявляют нарушения. Все материалы направляем в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, а также региональное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер и привлечения нарушителей к ответственности. Помимо выплаты внушительных штрафов предприятия еще и возмещают нанесенный природе ущерб. Это сказывается и на экономике птицефабрик. В целях предотвращения подобных правонарушений руководители всех сельхозпредприятий региона получили соответствующие рекомендации по соблюдению требований хранения и складирования отходов.







Большинство птицефабрик региона построено в 60–70 годах прошлого века. За прошедшее время правила размещения отходов изменились, а жилая застройка приблизилась к производствам.



Участники круглого стола подчеркнули, что необходимо комплексно подойти к решению проблемы, ведь отходы данных предприятий являются высокопродуктивным органическим удобрением. При соблюдении технологического регламента его производства и технологий внесения на поля негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения будет исключено.



Отмечена необходимость полного вовлечения отходов птицефабрик в сельскохозяйственное производство. Для этого важно наладить взаимодействие птицеводческих и растениеводческих предприятий региона.



– Требуется комплексный подход и стратегия развития отрасли, – отметил руководитель регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков. – Существуют новые технологии по переработке куриного помета в гранулированное удобрение высшего уровня, но для закупки соответствующего оборудования необходима государственная поддержка.



Предложения, выработанные по результатам работы круглого стола, будут направлены в центральный штаб ОНФ для проработки на уровне федерации.