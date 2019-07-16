​В Некрасовском районе начал работу летний оздоровительный лагерь «Маргеловцы – правнуки дяди Васи. 2019». Проект реализуется при поддержке Правительства области.



Участие в военно-полевых сборах на полигоне учебно-тренировочного центра Песочное 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября принимают юные десантники из Ярославля, Рыбинского, Ростовского, Некрасовского районов, ребята из Московской области и Коврова, а также курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.



Нахождение на учебной военной базе позволяет подросткам в комфортной психологической обстановке ознакомиться с воинским уставом и бытом, современной военной техникой, изучить основы рукопашного боя, получить личный опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.



Летний оздоровительный лагерь «Маргеловцы – правнуки дяди Васи. 2019» организует областная военно-патриотическая общественная организация «Десантник» имени Леонида Палачева. Проект является одним из победителей ежегодного регионального смотра-конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Цель работы – формирование у ребят, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета, теоретических знаний и практических навыков, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, ответственного отношения к собственному здоровью.