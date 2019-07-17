​В Ярославской области проведена кадастровая оценка трех видов объектов недвижимости. Это 954 тысячи объектов капитального строительства, 518 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов и семь тысяч земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения. В общей сложности – порядка 1,5 миллиона объектов недвижимости.



Сведения размещены на Портале Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки, а также на официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Intermediate_... Данный отчет представляет собой многотомный документ, составленный в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России. Перечень объектов недвижимости составлен по порядку присвоенных в ЕГРН кадастровых номеров.– В течение 50 дней с даты публикации промежуточного отчета любые заинтересованные лица могут направить свои замечания к представленным данным в Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Последний день приема – 29 августа. Заявления будут рассмотрены и либо учтены в расчетах, либо к отчету будет приложен обоснованный отказ в учете замечания. По окончании сбора и исправления замечаний к промежуточному отчету итоговая редакция отчета будет отправлена на повторную проверку в Росреестр.



Итоговые результаты кадастровой оценки будут утверждены приказом департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области и до 1 декабря 2019 года переданы в Росреестр для внесения в ЕГРН. Для целей налогообложения и взимания арендной платы новые данные будут использоваться с 1 января 2020 года.



К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.



Справка



Замечания могут быть поданы следующими способами:– Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1.– На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.– При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» по адресу: г. Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1, каб. 1.