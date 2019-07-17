​С 18 по 25 июля в Курбе впервые пройдет молодежный туристический фестиваль искусств «Арт-экспедиция», посвященный возрождению культурного наследия села силами современного искусства. К участию приглашаются гости региона, интересующиеся историей, и местные жители.



– Современное искусство сегодня привлекает поток молодежной туристической аудитории, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Регион активно развивает это пока новое направление событийного туризма. Два последних года в рамках Масленицы проходит в Ярославле фестиваль уличного искусства, регулярно организуются выставки модных современных художников. «Арт-экспедиция» может стать центром притяжения творческой молодежи, энергия которой будет способствовать возрождению этого места.



Организатором «Арт-экспедиции» выступает праправнучка курбских купцов Каталовых Мария Никитина при поддержке фонда «Белый Ирис» и проектного офиса Минкультуры России «Роскультпроект».



В программе фестиваля – творческие и ремесленные мастерские, концерты и спектакли, кинотеатр под открытым небом, спортивные турниры, йога, лектории и волонтерские работы по благоустройству Казанского храма и автобусной остановки.



Гости фестиваля смогут познакомиться с историей Курбы, написать несколько картин, принять участие в съемке фильма и создании площадки для досуга сельчан. Подробнее о событии: https://vk.com/kurbaart