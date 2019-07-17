​За шесть месяцев этого года земельные участки в аренду без торгов в регионе получили 130 многодетных семей. Наибольшее количество договоров заключено в Ярославском муниципальном районе – 27.



– По инициативе Губернатора Дмитрия Миронова в 2016 году были внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять земельные участки многодетным семьям в аренду без торгов. Арендная плата в этом случае не превышает размера земельного налога, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Участки для ведения личного подсобного хозяйства могут быть получены в собственность бесплатно уже через три года, а для индивидуального жилищного строительства – после постройки дома и регистрации права собственности на него.



Данной мерой поддержки с 2016 года уже воспользовалась 601 семья. Кроме того, органы местного самоуправления уже приняли 243 решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков в аренду. Срок действия таких документов – два года.



Для получения земли в аренду без торгов граждане могут обратиться в администрацию любого муниципального района и городского поселения, вне зависимости от места проживания в регионе. Многодетные семьи вправе самостоятельно выбрать участок.



Подробная информация – на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков».