В регионе продолжается реализация проекта общественных инспекторов «Народный экоконтроль 76». С помощью неравнодушных жителей области с начала июля выявлено порядка 20 нарушений природоохранного законодательства.



17 июля специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели проверку соблюдения требований добычи общераспространенных полезных ископаемых в районе деревни Ермилово Ярославского района.



– Рейд организован по сигналу от местных жителей, – сообщил главный эксперт комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов. – Установлены факты изъятия песка, обнаружены следы тяжелой техники. Также в ходе рейда зафиксировано проведение разравнивания площадки. По словам рабочих, на данной территории была ликвидирована незаконная свалка, идет подготовка к прокладке дороги. Департамент проводит предварительную проверку.



Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо провести фото- или видеофиксацию факта нарушения и направить файлы в департамент охраны окружающей среды по электронной почте doosp@yarregion.ru или выложить в социальных сетях с хештегом #Народныйэкоконтроль76, уточнив дату, время и место случившегося. Желательно сфотографировать водителя, машину и ее государственный номер. На основании этих данных инспекторы во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД найдут нарушителя, к которому будут применены предусмотренные законодательством меры.