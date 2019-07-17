​В этом году предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности в моногороде Гаврилов-Ям, смогут получить субсидии, общий размер которых – шесть миллионов рублей. Средства будут выделены из областного и федерального бюджетов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



На целевое финансирование вправе рассчитывать те, кто занимается созданием или развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, работает над достижением общественно полезных целей, улучшением условий жизнедеятельности граждан. Также в числе приоритетных направлений – обеспечение занятости инвалидов, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.



Прием заявок от предпринимателей местные власти планируют открыть в августе.



– В соответствии с задачами нацпроекта в 2019 году финансовую поддержку в виде субсидий и микрозаймов должны получить не менее 11 субъектов малого и среднего предпринимательства из моногородов региона, а к 2024 году – не менее 41, – сообщила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности, председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Это позволит бизнесу развиваться, что положительно скажется на экономике моногородов. А в Гаврилов-Яме этот процесс будет иметь еще одно значение: благодаря созданию предприятий в социальной сфере жители моногорода получат социальные услуги.



Предприниматели моногородов Тутаева и Ростова смогут получить финансовую поддержку в виде микрозаймов Фонда поддержки МСП. Такое решение приняли местные власти, чтобы не ограничивать бизнес социальной сферой деятельности.