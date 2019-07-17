​7 июля губернатор Дмитрий Миронов встретился с победителями и призерами финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие прошло на Ярославском радиозаводе – одном из передовых предприятий области, оснащенном с учетом всех современных требований и выпускающим наукоемкую продукцию.



– Призовые места в этом году у членов ярославской команды в самых разных компетенциях. Значит, система образования в регионе не замыкается на каком-то отдельном направлении, успешно работает в обучении разным профессиям, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Наш регион всего пять лет назад присоединился к чемпионату профмастерства. И с каждым годом участники из Ярославской области выступают все увереннее, демонстрируя успехи в самых разных профессиях не только на национальном, но и на международном уровне – в составе сборной России. Не сомневаюсь, что полученные знания и профессиональные навыки помогут решить важные и масштабные задачи, стоящие перед регионом и перед всей страной.



Губернатор пообщался с молодежью и ответил на вопросы из разных сфер социально-экономической жизни региона. Дмитрий Миронов подчеркнул: основная задача органов власти – сделать так, чтобы условия проживания людей во всем регионе были современными и комфортными.



Бронзовая медалистка Дарья Вржесинская поинтересовалась туристическим потенциалом Ярославской области и развитием этой отрасли в перспективе. Дмитрий Миронов подчеркнул, что наш регион – один из лидеров в России по событийному туризму.



– Планируется, что к 2025 году турпоток увеличится почти в два раза – до восьми миллионов человек в год. Так что специалисты вашего профиля у нас очень востребованы, – сказал Дмитрий Миронов.



Руководители отделов и технические специалисты предприятия провели для молодых профессионалов, их родителей и наставников экскурсию по производственным цехам.



– Нашему предприятию, как и любому заводу, выпускающему продукцию мирового уровня, необходимы высококвалифицированные кадры, – отметил генеральный директор ПАО «Ярославский радиозавод» Владимир Филимонов. – Worldskils помогает нам, работодателям, решать эту задачу.



В финале мероприятия глава региона принял участие в церемонии награждения призеров. На VII национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в мае этого года в Казани, члены сборной команды Ярославской области завоевали шесть медалей: одну золотую, две серебряные, три бронзовые – и два медальона «За профессионализм». Победители удостоены денежных премий и благодарностей Губернатора.



Справка



Участниками финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 от Ярославской области стали девять человек, которые выступали в девяти компетенциях. По результатам национального чемпионата Ярославская область заняла 18-е место в общем командном зачете среди 82 регионов.



Полученные награды:



I место: студентка Ярославского педагогического колледжа Вероника Базанова, компетенция «Дошкольное воспитание».



II место: воспитанник Центра детско-юношеского технического творчества Михаил Лях, компетенция «Электроника – Юниоры», студентка Ярославского градостроительного колледжа Полина Лагерева, компетенция «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».



III место: студентка Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н. П. Пастухова» Полина Левкова, компетенция «Охрана труда», студент Ярославского профессионального колледжа №21 Владимир Кочнев, компетенция «Сварочные технологии – Юниоры», воспитанница Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Дарья Вржесинская, компетенция «Организация экскурсионных услуг – Юниоры».



Медальоны: студентка Угличского индустриально-педагогического колледжа Анастасия Белова, компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес», студентка Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций Галина Рыжова, компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведения».