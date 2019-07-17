​В рамках реализации региональной программы газификации в Ростовском районе ведется строительство межпоселкового газопровода до деревни Юрьевская слобода. В этом населенном пункте распределительные сети уже построены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области».



В результате строительства межпоселкового газопровода протяженностью около километра предполагается газифицировать 28 домовладений. Для технологического присоединения гражданам необходимо обратиться в газораспределительную организацию.



– Кроме этого в настоящее время на территории Ростовского района в рамках соглашения с ПАО «Газпром» начинается строительство одного из самых протяженных – 38,8 километра – межпоселковых газопроводов: до населенных пунктов Коленово, Караш, Итларь и Хмельники. Распределительные газовые сети в указанных населенных пунктах также уже построены, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.



Реализация проекта позволит газифицировать более 800 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива три котельные. Газификация населенных пунктов Ярославской области продолжится также в рамках новой программы «Комплексное развитие сельских территорий».



– Она заработает в регионе со следующего года, – рассказал и.о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин. – В период с 2020 по 2022 годы при привлечении средств федерального бюджета мы планируем включить в нее 39,3 км распределительных газовых сетей, а также 420 общественно значимых проектов по благоустройству, 0,93 км локальных водопроводов, 16488 квадратных метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. Кроме того, мы подали в Минсельхоз РФ заявку на финансирование 19 объектов по благоустройству в шести муниципальных образованиях области в рамках мероприятий программы по направлению «Современный образ сельских территорий».