​В рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году будут проведены работы на четырех объектах общей протяженностью около 20 километров. На эти цели предусмотрено порядка 600 миллионов рублей, 279 из которых – федеральное софинансирование.



Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, на трассе Рязанцево – Горки в Переславском районе и трассе Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые в Брейтовском районе работы выполняет подрядная организация АО «Ярдормост». Еще на два объекта контракты будут заключены в ближайшее время.



– Для нас важно, что, обеспечивая проезд к предприятиям агропромышленного комплекса, мы повышаем качество жизни людей в близлежащих населенных пунктах, – подчеркнул Евгений Моисеев. – После ремонта дорог людям легче добраться до социально значимых объектов: школ, фельдшерско-акушерских пунктов, магазинов. Сотрудники технического надзора службы заказчика внимательно следят за соблюдением технологии производства работ. На сегодняшний день нареканий нет.



На трассе в Брейтовском районе подрядчик завершил фрезерование и ведет работы по устройству основания дороги. На объекте Переславского района после снятия старого асфальта рабочие укрепляют земляное полотно. На обоих объектах будет расширена проезжая часть, отремонтированы водопропускные трубы, уложено два слоя асфальта, установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Все эти работы должны быть завершены в октябре 2019 года.