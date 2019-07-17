​В Подмосковье обсудили вопросы возрождения усадеб в субъектах России. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, председатель совета Ассоциации владельцев исторических усадеб Михаил Лермонтов, представители региональных органов охраны памятников, а также владельцы усадеб.



– На территории Ярославской области сохранилось более 300 усадеб, из них более ста нуждаются в реставрации, – отметил директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В прошлом году мы провели масштабную инвентаризацию, по итогам которой определен алгоритм дальнейших действий. Где-то требуется проведение претензионно-исковой работы, где-то – методологическая помощь и привлечение инвестиций.



В настоящее время департамент прорабатывает возможные варианты привлечения внебюджетного финансирования для целей сохранения объектов культурного наследия. Это и аукционы, и ГЧП, и различные формы аренды.



В регионе есть положительные примеры реставрации. Это музей-усадьба дворян Леонтьевых в селе Воронино Ростовского района, «Усадьба Тихомирова. Главный дом» в Ярославле.



– Таких примеров должно быть больше, именно поэтому мы заинтересованы в участии в федеральном проекте «Возрождение усадеб», – сказал Александр Филяев. – Мы подготовили предложения о включении в данную программу десяти усадеб, находящихся в государственной и муниципальной собственности.



Отбор объектов осуществлялся по критериям, указанным организаторами проекта. Учитывались состояние, историко-культурная значимость, форма собственности, состав усадьбы, сведения о земельном участке, наличие вблизи объектов рекреации. В частности, в число претендентов на федеральную поддержку попали усадьба Коковцевых в Ярославле и ансамбль загородной усадьбы Михалковых в Рыбинске.