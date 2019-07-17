ГП ЯО «Северный водоканал» начал замену сетей в Угличе, в микрорайоне Мирный. Здесь будет проложено 400 метров водопровода, 200 метров канализации, произведен демонтаж шести старых и монтаж 17 новых колодцев.



– В конце прошлого года по поручению губернатора и Правительства области «Северный водоканал» предпринял активные шаги по координации работ, выполняемых муниципальными образованиями в рамках различных проектов по благоустройству территорий, и своих планов ремонта, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.



В Угличе совместно с администрацией города были определены три наиболее проблемных участка сетей – на Заводском проезде и в микрорайоне Мирный, где на этот год запланированы укладка асфальта и благоустройство по муниципальной программе «Ремонт и содержание автодорог общего пользования».



– Здесь будет полностью восстановлена окружная дорога, которая идет мимо школы, двух детских садов, банка и детской поликлиники, – сообщил заместитель главы Угличского района Александр Куприн. – Проект предусматривает новое освещение, ливневку, тротуары, остановочные павильоны. Протяженность дороги – 1 километр 574 метра.



Стоимость объекта – 31 миллион 500 тысяч рублей. 30 миллионов – средства области, 1,5 миллиона – города.



– Координация действий позволит избежать вскрытия вновь уложенного асфальта для ремонта аварийных сетей, – отметил исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Валерий Шмаков.



На сегодня уже закончена перекладка канализационной линии на одном из трех участков и установлено пять новых колодцев.