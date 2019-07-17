​За пять лет действия региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов ярославцы задолжали в фонд 1 миллиард 141 миллион рублей – сумму, сопоставимую с объемом годового сбора по взносам.



– В июне фонд усилил претензионно-исковую работу с владельцами помещений в отношении как муниципальной собственности, так и частной, – рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. – Все должны понимать, что принцип «общего котла» и его пополнение в срок позволяет отремонтировать большее количество домов.



При этом в фонде подчеркивают: даже несмотря на такую значительную сумму долга, обязательства перед жителями области выполняются. Работа идет в соответствии с утвержденным краткосрочным планом.



В региональном фонде напоминают: для тех собственников, кто не может оплатить долг сразу, разработан порядок предоставления рассрочки. С ним можно ознакомиться на сайте http://yarmkd76.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=287. Оформить рассрочку можно в клиентском центре, также для всех жителей региона работает многоканальный телефон, по которому можно задать вопросы о работе фонда: (4852) 77-00-33.