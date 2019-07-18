​20 июля в Москве пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Мероприятие организовано в рамках межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле», который ежегодно объединяет на территории парка «Коломенское» более 3 000 артистов и 250 000 зрителей.



– Творческие коллективы и ремесленники нашей области ежегодно приезжают на этот фестиваль, – отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Проект «Белый цветок» будет представлен на празднике впервые, и в нем примут участие сразу две семьи из Ярославля.



Семья Ларионовых представит на благотворительной площадке большой ассортимент деревянных игрушек, изготовленных в своей мастерской, а также предметы обихода. Семья Панюшовых привезет наборы для русской лапты, одежду, аксессуары и изделия ручной работы.



Вырученные средства ярославцы планируют передать в региональную общественную организацию помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук».



Кроме того, в рамках акции будет организована методическая работа среди педагогов и молодежи в различных образовательных учреждениях: чтение «Уроков милосердия», разъяснение основ и принципов традиционных ценностей, взаимопомощи, солидарности, сострадания к ближнему, нивелирование эгоистических наклонностей и потребительского отношения к жизни.



Акция «Белый цветок» проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Русской православной церкви и Общественной палаты Российской Федерации.



Проект посвящен истории и традициям российского милосердия, благотворительности и сострадания к ближнему, воспитанию подрастающего поколения в духе добра и взаимопомощи.



Суть акции заключается в том, что дети своими руками изготавливают поделки, участвуют в мастер-классах, показывают свои таланты и умения, способствуя сбору благотворительных пожертвований. Деньги направляются на помощь незащищенным категориям – тяжело и неизлечимо больным ребятам, детям с ограниченными возможностями, сиротам.