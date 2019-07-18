​Вопросы агрострахования обсудили на совещании с регионами, которое 18 июля провели представители Минсельхоза РФ в режиме видео-конференц-связи.



В этом году условия страхования значительно улучшились. Если раньше для получения выплат необходимо было подтвердить гибель 20% урожая, теперь этот порог снижен до 10%. Кроме того, сегодня можно страховать не все посевы, а отдельные культуры, заключая при этом несколько договоров страхования.



Также с этого года на 15 процентов увеличены субсидии на оказание несвязанной поддержки для застраховавших свои посевы сельскохозяйственных предприятий.



– Итогом комплексного подхода государства к улучшению условий агрокредитования стал рост доверия к нему сельхозпредприятий, – отметил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Так, в Ярославской области на протяжении предшествующих пяти лет не было застраховано ни одного гектара пашни. В этом году уже два крупных предприятия застраховали 2893 гектара посевных площадей.



В регионе в текущем году планируются выплаты субсидии на страхование сельскохозяйственных животных и посевов в размере 4,338 миллиона рублей, что в три раза больше уровня прошлого года. Три миллиона будут направлены на страхование посевов, 1,338 миллиона – на страхование 78 тысяч условных голов сельскохозяйственных животных.