​В Ярославской области разработана новая система межведомственного взаимодействия департамента охраны объектов культурного наследия, органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Ее цель – предотвращение сноса памятников истории и культуры.



Сотрудники департамента совместно со специалистами муниципального уровня провели инвентаризацию объектов наследия. В результате выявлено, что в неудовлетворительном состоянии находится порядка 40 процентов памятников архитектуры.



– Департаментом в рамках предоставленных полномочий проводятся все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и рациональное использование объектов культурного наследия, включая организацию межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Вместе с тем, как показывает практика, в данной сфере до сих пор существует ряд проблем, отрицательно влияющих на сохранность памятников истории и культуры. Отмечаются факты халатного отношения к их содержанию, а в ряде случаев повреждение и уничтожение объектов культурного наследия. По всем указанным фактам департаментом в правоохранительные органы направлены заявления о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, вплоть до уголовной.



В целях оперативного взаимодействия для недопущения сноса памятников администрация Тутаевского муниципального района разработала проект регламента по оперативному взаимодействию с ответственными исполнителями. Организована горячая линия 8 (48533) 7-00-06, звонки по которой принимаются круглосуточно и оперативно отрабатываются.



Также принято решение актуализировать информацию о кадастровых номерах всех объектов недвижимости, являющихся памятниками, продолжить работу по установлению и уведомлению собственников, в том числе направить запросы в управление Росреестра по Ярославской области, о результатах своевременно уведомлять департамент охраны объектов культурного наследия.