​18 июля в Ростове состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства складского логистического комплекса компании «ГУЛБАХАР РУС». Комплекс вместимостью 350 тысяч кубометров разместится на площади 44 тысячи квадратных метров.



– Соглашение о сотрудничестве с компанией «ГУЛБАХАР» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал в июне на Петербургском международном экономическом форуме – 2019, – сказал заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Всего в реализацию проекта в рамках соглашения будет инвестировано около десяти миллиардов рублей, будет создано порядка 250 новых высокотехнологичных рабочих мест. Сегодня инвесторы зафиксировали свои дальнейшие планы по расширению производства, заложив вторую очередь проекта. Это стало результатом конструктивного взаимодействия между Правительством региона, корпорацией развития Ярославской области и инвестором.



Налоговые поступления в бюджет составят около 60% общей прибыли предприятия.



– Мы уже вложили в проект три миллиарда рублей, что обеспечит налоговые поступления в бюджеты и местные, и федеральные, даст импульс развитию территории, – сообщил генеральный директор компании «Гулбахар групп» Давронджон Пулатов. – Со своей стороны мы хотим поблагодарить Правительство области за созданный в регионе благоприятный инвестиционный климат.



В мероприятии приняли участие представители более 30 компаний из 11 стран: Германии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Киргизии и России. Предпринимателям были презентованы инвестиционные возможности региона.



– Такого рода успешные проекты вдохновляют отечественные и зарубежные компании на реализацию новых проектов на территории региона, – отметил и.о. генерального директора корпорации развития Ярославской области Евгений Васильев. – Инвестиционный потенциал региона велик, и мы готовы оказать всемерную поддержку приходящим к нам инвесторам.