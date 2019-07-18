​18 июля ход

капитального ремонта помещений Ярославского градостроительного колледжа, где

разместится детский технопарк.​ 

Кванториум,

проверила комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области

Романом Колесовым.

– Второй в

регионе детский технопарк откроется к началу нового учебного года в рамках

регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», –

отметил Роман Колесов. – Это важный этап формирования системы инновационных

площадок для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных в инженерных

науках детей. Удачный запуск рыбинского кванториума показывает, насколько

востребован  этот новый формат дополнительного образования. Здесь

создается уникальная высокотехнологичная среда, где ребят учат заниматься

проектной деятельностью технической направленности.

В ярославском кванториуме смогут заниматься 800 детей и подростков. Основные направления – робототехника,

IT-технологии, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность,

геоинформационные системы, промышленные, аддитивные, лазерные технологии и

ручной труд.

Создание

ярославского кванториума ведется за счет средств федерального и

областного бюджетов, а также иных источников финансирования. Стоимость проекта –

135 миллионов рублей.  

Сейчас в

помещениях будущего детского технопарка, площадь которых – около тысячи

квадратных метров, полностью закончены демонтажные работы, деревянные

конструкции потолка обработаны огнебиозащитным покрытием. Прорубаются

дополнительные дверные проемы, ведется обшивка потолков гипсокартоном.

– Также

проводится монтаж системы отопления, ремонт полов, ремонтируется входная

группа, – рассказала директор Ярославского градостроительного колледжа Марина

Зуева. – Для обеспечения качества работ на объекте ведется технический и

авторский надзор.

Окончание ремонта намечено на третью декаду августа. Также сейчас

организованы конкурсные процедуры по закупке оборудования и мебели, а

педагоги-наставники проходят обучение на базе существующих детских технопарков.

К началу августа будет завершен процесс разработки образовательных программ.  

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
16:30
18 просмотров