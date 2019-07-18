​18 июля ход



капитального ремонта помещений Ярославского градостроительного колледжа, где



разместится детский технопарк.​



Кванториум,



проверила комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области



Романом Колесовым.



– Второй в



регионе детский технопарк откроется к началу нового учебного года в рамках



регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», –



отметил Роман Колесов. – Это важный этап формирования системы инновационных



площадок для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных в инженерных



науках детей. Удачный запуск рыбинского кванториума показывает, насколько



востребован этот новый формат дополнительного образования. Здесь



создается уникальная высокотехнологичная среда, где ребят учат заниматься



проектной деятельностью технической направленности.



В ярославском кванториуме смогут заниматься 800 детей и подростков. Основные направления – робототехника,



IT-технологии, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность,



геоинформационные системы, промышленные, аддитивные, лазерные технологии и



ручной труд.



Создание



ярославского кванториума ведется за счет средств федерального и



областного бюджетов, а также иных источников финансирования. Стоимость проекта –



135 миллионов рублей.



Сейчас в



помещениях будущего детского технопарка, площадь которых – около тысячи



квадратных метров, полностью закончены демонтажные работы, деревянные



конструкции потолка обработаны огнебиозащитным покрытием. Прорубаются



дополнительные дверные проемы, ведется обшивка потолков гипсокартоном.



– Также



проводится монтаж системы отопления, ремонт полов, ремонтируется входная



группа, – рассказала директор Ярославского градостроительного колледжа Марина



Зуева. – Для обеспечения качества работ на объекте ведется технический и



авторский надзор.



Окончание ремонта намечено на третью декаду августа. Также сейчас



организованы конкурсные процедуры по закупке оборудования и мебели, а



педагоги-наставники проходят обучение на базе существующих детских технопарков.



К началу августа будет завершен процесс разработки образовательных программ.