|18 июля ход
капитального ремонта помещений Ярославского градостроительного колледжа, где
разместится детский технопарк.
Кванториум,
проверила комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области
Романом Колесовым.
– Второй в
регионе детский технопарк откроется к началу нового учебного года в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», –
отметил Роман Колесов. – Это важный этап формирования системы инновационных
площадок для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных в инженерных
науках детей. Удачный запуск рыбинского кванториума показывает, насколько
востребован этот новый формат дополнительного образования. Здесь
создается уникальная высокотехнологичная среда, где ребят учат заниматься
проектной деятельностью технической направленности.
В ярославском кванториуме смогут заниматься 800 детей и подростков. Основные направления – робототехника,
IT-технологии, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность,
геоинформационные системы, промышленные, аддитивные, лазерные технологии и
ручной труд.
Создание
ярославского кванториума ведется за счет средств федерального и
областного бюджетов, а также иных источников финансирования. Стоимость проекта –
135 миллионов рублей.
Сейчас в
помещениях будущего детского технопарка, площадь которых – около тысячи
квадратных метров, полностью закончены демонтажные работы, деревянные
конструкции потолка обработаны огнебиозащитным покрытием. Прорубаются
дополнительные дверные проемы, ведется обшивка потолков гипсокартоном.
– Также
проводится монтаж системы отопления, ремонт полов, ремонтируется входная
группа, – рассказала директор Ярославского градостроительного колледжа Марина
Зуева. – Для обеспечения качества работ на объекте ведется технический и
авторский надзор.
Окончание ремонта намечено на третью декаду августа. Также сейчас
организованы конкурсные процедуры по закупке оборудования и мебели, а
педагоги-наставники проходят обучение на базе существующих детских технопарков.
К началу августа будет завершен процесс разработки образовательных программ.
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