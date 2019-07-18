​В Ярославской



области продолжается формирование новой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.



18 июля в Рыбинске управляющие компании оборудовали четыре новые



контейнерные площадки: на улицах Введенской, Генерала Батова, Пассажирской и



Рабкоровской. Единый региональный оператор установил здесь десять новых



контейнеров современного образца. Работы проводились на основе запросов жителей



этих микрорайонов города.



– Обновление



контейнерного парка и организация новых мест сбора ТКО – важное направление



создания в регионе экологически безопасной системы обращения с отходами, – отметил



главный эксперт комитета



экологического надзора департамента охраны окружающей среды и



природопользования Ярославской области Александр Прибылов. – Кроме того,



усилен межведомственный надзор за содержанием контейнерных площадок. Работа



ведется совместно с Роспотребнадзором, адмтехнадзором и госжилнадзором.



В целом в регионе



установлено более 12,5 тысячи контейнеров и бункеров для сбора ТКО. На



обслуживании единого регоператора находится 4,5 тысячи площадок. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле,



Ростове, Некрасовском и Брейтове.



Рыбинске и Рыбинском районе с начала работы единого регионального оператора



установлено более 860 новых контейнеров различного объема и шесть бункеров.



– Региональный



оператор не только ведет постоянную работу по замене контейнерного парка, но и



на основании поступающих от граждан заявок решает совместно с местными



администрациями и управляющими компаниями вопросы создания новых мест сбора ТКО



и их переоборудования, – пояснил представитель регионального оператора ООО



«Хартия» Максим Акиньхов.



Вопросы, касающиеся вывоза отходов с контейнерных



площадок, жители могут направлять на специально созданные ООО «Хартия –



Ярославль» аккаунты в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. По



остальным вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора, можно



обращаться по телефонам горячей линии: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202.