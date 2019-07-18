​В Ярославской

области продолжается формирование новой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

18 июля в Рыбинске управляющие компании оборудовали четыре новые

контейнерные площадки: на улицах Введенской, Генерала Батова, Пассажирской и

Рабкоровской. Единый региональный оператор установил здесь десять новых

контейнеров современного образца. Работы проводились на основе запросов жителей

этих микрорайонов города.  

 – Обновление

контейнерного парка и организация новых мест сбора ТКО – важное направление

создания в регионе экологически безопасной системы обращения с отходами, – отметил

главный эксперт комитета

экологического надзора департамента охраны окружающей среды и

природопользования Ярославской области Александр Прибылов. – Кроме того,

усилен межведомственный надзор за содержанием контейнерных площадок. Работа

ведется совместно с Роспотребнадзором, адмтехнадзором и госжилнадзором.

В целом в регионе

установлено более 12,5 тысячи контейнеров и бункеров для сбора ТКО. На

обслуживании единого регоператора находится 4,5 тысячи площадок. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле,

Ростове, Некрасовском и Брейтове. 

Рыбинске и Рыбинском районе с начала работы единого регионального оператора

установлено более 860 новых контейнеров различного объема и шесть бункеров.

– Региональный

оператор не только ведет постоянную работу по замене контейнерного парка, но и

на основании поступающих от граждан заявок решает совместно с местными

администрациями и управляющими компаниями вопросы создания новых мест сбора ТКО

и их переоборудования, – пояснил представитель регионального оператора ООО

«Хартия» Максим Акиньхов.  

Вопросы, касающиеся вывоза отходов с контейнерных

площадок, жители могут направлять на специально созданные ООО «Хартия –

Ярославль» аккаунты в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. По

остальным вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора, можно

обращаться по телефонам горячей линии: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202.

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