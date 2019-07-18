|В Ярославской
области продолжается формирование новой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.
18 июля в Рыбинске управляющие компании оборудовали четыре новые
контейнерные площадки: на улицах Введенской, Генерала Батова, Пассажирской и
Рабкоровской. Единый региональный оператор установил здесь десять новых
контейнеров современного образца. Работы проводились на основе запросов жителей
этих микрорайонов города.
– Обновление
контейнерного парка и организация новых мест сбора ТКО – важное направление
создания в регионе экологически безопасной системы обращения с отходами, – отметил
главный эксперт комитета
экологического надзора департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области Александр Прибылов. – Кроме того,
усилен межведомственный надзор за содержанием контейнерных площадок. Работа
ведется совместно с Роспотребнадзором, адмтехнадзором и госжилнадзором.
В целом в регионе
установлено более 12,5 тысячи контейнеров и бункеров для сбора ТКО. На
обслуживании единого регоператора находится 4,5 тысячи площадок. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле,
Ростове, Некрасовском и Брейтове.
Рыбинске и Рыбинском районе с начала работы единого регионального оператора
установлено более 860 новых контейнеров различного объема и шесть бункеров.
– Региональный
оператор не только ведет постоянную работу по замене контейнерного парка, но и
на основании поступающих от граждан заявок решает совместно с местными
администрациями и управляющими компаниями вопросы создания новых мест сбора ТКО
и их переоборудования, – пояснил представитель регионального оператора ООО
«Хартия» Максим Акиньхов.
Вопросы, касающиеся вывоза отходов с контейнерных
площадок, жители могут направлять на специально созданные ООО «Хартия –
Ярославль» аккаунты в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. По
остальным вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора, можно
обращаться по телефонам горячей линии: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202.
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