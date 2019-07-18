​27–28 июля на территории

авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдет всероссийский фестиваль

«Техника путешествий: ТехноTravel-2019». Цель мероприятия – популяризация малой

авиации и внутреннего туризма в регионе и в России в целом.

рамках фестиваля предусмотрена программа как для профессиональной аудитории,

так и для широкой публики. Специалисты обсудят изобретения в сфере

путешествий и возможности развития автотуризма в Ярославской области.

Традиционно

будут организованы демонстрационные полеты малой авиации и авиамоделистов,

воздушных шаров, дронов, а также мото- и автошоу и спортивные соревнования на

кубок «Макарыча». Впервые пройдет слет любителей-изобретателей техники для

активного отдыха и путешествий.

Для

гостей фестиваля два летних выходных дня будет работать кабина авиасимулятора.

Известные путешественники поделятся с участниками мероприятия своими

впечатлениями, а «караванеры» покажут свои дома на колесах.

2019 году ТехноTravel примет у себя в гостях мини-фестиваль воздухоплавания

«Золотое Кольцо России – Ярославль» и Федерацию воздухоплавания

Ярославской области. Если позволят погодные условия, кульминацией вечерней

программы двух фестивалей станет фееричное ночное свечение аэростатов на

аэродроме Левцово.

актуальной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице http://левцово-фест.рф.

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