​27–28 июля на территории



авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдет всероссийский фестиваль



«Техника путешествий: ТехноTravel-2019». Цель мероприятия – популяризация малой



авиации и внутреннего туризма в регионе и в России в целом.



рамках фестиваля предусмотрена программа как для профессиональной аудитории,



так и для широкой публики. Специалисты обсудят изобретения в сфере



путешествий и возможности развития автотуризма в Ярославской области.



Традиционно



будут организованы демонстрационные полеты малой авиации и авиамоделистов,



воздушных шаров, дронов, а также мото- и автошоу и спортивные соревнования на



кубок «Макарыча». Впервые пройдет слет любителей-изобретателей техники для



активного отдыха и путешествий.



Для



гостей фестиваля два летних выходных дня будет работать кабина авиасимулятора.



Известные путешественники поделятся с участниками мероприятия своими



впечатлениями, а «караванеры» покажут свои дома на колесах.



2019 году ТехноTravel примет у себя в гостях мини-фестиваль воздухоплавания



«Золотое Кольцо России – Ярославль» и Федерацию воздухоплавания



Ярославской области. Если позволят погодные условия, кульминацией вечерней



программы двух фестивалей станет фееричное ночное свечение аэростатов на



аэродроме Левцово.



актуальной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице http://левцово-фест.рф.



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