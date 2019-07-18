|27–28 июля на территории
авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдет всероссийский фестиваль
«Техника путешествий: ТехноTravel-2019». Цель мероприятия – популяризация малой
авиации и внутреннего туризма в регионе и в России в целом.
рамках фестиваля предусмотрена программа как для профессиональной аудитории,
так и для широкой публики. Специалисты обсудят изобретения в сфере
путешествий и возможности развития автотуризма в Ярославской области.
Традиционно
будут организованы демонстрационные полеты малой авиации и авиамоделистов,
воздушных шаров, дронов, а также мото- и автошоу и спортивные соревнования на
кубок «Макарыча». Впервые пройдет слет любителей-изобретателей техники для
активного отдыха и путешествий.
Для
гостей фестиваля два летних выходных дня будет работать кабина авиасимулятора.
Известные путешественники поделятся с участниками мероприятия своими
впечатлениями, а «караванеры» покажут свои дома на колесах.
2019 году ТехноTravel примет у себя в гостях мини-фестиваль воздухоплавания
«Золотое Кольцо России – Ярославль» и Федерацию воздухоплавания
Ярославской области. Если позволят погодные условия, кульминацией вечерней
программы двух фестивалей станет фееричное ночное свечение аэростатов на
аэродроме Левцово.
актуальной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице http://левцово-фест.рф.
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