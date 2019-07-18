|В Рыбинске
завершено строительство транспортной развязки на улице Расторгуева. Сегодня на
объекте торжественно открыли движение.
Реализация масштабного проекта началась в 2018 году. Проложена новая дорога,
обустроен перекресток с круговым движением. Это позволит обеспечить свободное
движение транспорта в одном из густонаселенных микрорайонов города.
– Сейчас в Рыбинске – беспрецедентный объем строительства и ремонта дорог, и
результат уже виден, – отметил директор департамента дорожного хозяйства
Ярославской области Евгений Моисеев. – Выделенные в прошлом году благодаря
участию губернатора Дмитрия Миронова федеральные средства в размере 600
миллионов были успешно вложены в улучшение качества улично-дорожной сети. В
этом году планируется выделение еще 400 миллионов на эти цели. Уверен, что все
планы будут реализованы, и жизнь людей здесь существенно улучшится.
Стоимость проекта составила более 110 миллионов рублей. Из них порядка 88
миллионов – областные средства, остальное – софинансирование из местного
бюджета.
– Реализовать проект удалось благодаря эффективному сотрудничеству с
Правительством региона, – рассказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Новый
объект выполняет ряд наиважнейших задач: освобождает район от грузового
транспорта, соединяет несколько микрорайонов и дает возможность выезда
транспорта мимо зоны жилой застройки напрямую на ярославскую трассу. Получился
красивый и качественный объект, который позволит передвигаться по городу более
безопасно благодаря тем технологиям организации дорожного движения, которые
были здесь применены.
Работы выполнены в комплексе с выносом из-под проезжей части сетей коммуникаций
коммунальной инфраструктуры.
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