В Рыбинске



завершено строительство транспортной развязки на улице Расторгуева. Сегодня на



объекте торжественно открыли движение.



Реализация масштабного проекта началась в 2018 году. Проложена новая дорога,



обустроен перекресток с круговым движением. Это позволит обеспечить свободное



движение транспорта в одном из густонаселенных микрорайонов города.



– Сейчас в Рыбинске – беспрецедентный объем строительства и ремонта дорог, и



результат уже виден, – отметил директор департамента дорожного хозяйства



Ярославской области Евгений Моисеев. – Выделенные в прошлом году благодаря



участию губернатора Дмитрия Миронова федеральные средства в размере 600



миллионов были успешно вложены в улучшение качества улично-дорожной сети. В



этом году планируется выделение еще 400 миллионов на эти цели. Уверен, что все



планы будут реализованы, и жизнь людей здесь существенно улучшится.



Стоимость проекта составила более 110 миллионов рублей. Из них порядка 88



миллионов – областные средства, остальное – софинансирование из местного



бюджета.



– Реализовать проект удалось благодаря эффективному сотрудничеству с



Правительством региона, – рассказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Новый



объект выполняет ряд наиважнейших задач: освобождает район от грузового



транспорта, соединяет несколько микрорайонов и дает возможность выезда



транспорта мимо зоны жилой застройки напрямую на ярославскую трассу. Получился



красивый и качественный объект, который позволит передвигаться по городу более



безопасно благодаря тем технологиям организации дорожного движения, которые



были здесь применены.



Работы выполнены в комплексе с выносом из-под проезжей части сетей коммуникаций



коммунальной инфраструктуры.​