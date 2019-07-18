В Рыбинске

завершено строительство транспортной развязки на улице Расторгуева. Сегодня на

объекте торжественно открыли движение.

 Реализация масштабного проекта началась в 2018 году. Проложена новая дорога,

обустроен перекресток с круговым движением. Это позволит обеспечить свободное

движение транспорта в одном из густонаселенных микрорайонов города. 

– Сейчас в Рыбинске – беспрецедентный объем строительства и ремонта дорог, и

результат уже виден, – отметил директор департамента дорожного хозяйства

Ярославской области Евгений Моисеев. – Выделенные в прошлом году благодаря

участию губернатора Дмитрия Миронова федеральные средства в размере 600

миллионов были успешно вложены в улучшение качества улично-дорожной сети. В

этом году планируется выделение еще 400 миллионов на эти цели. Уверен, что все

планы будут реализованы, и жизнь людей здесь существенно улучшится.

Стоимость проекта составила более 110 миллионов рублей. Из них порядка 88

миллионов – областные средства, остальное – софинансирование из местного

бюджета.

– Реализовать проект удалось благодаря эффективному сотрудничеству с

Правительством региона, – рассказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Новый

объект выполняет ряд наиважнейших задач: освобождает район от грузового

транспорта, соединяет несколько микрорайонов и дает возможность выезда

транспорта мимо зоны жилой застройки напрямую на ярославскую трассу. Получился

красивый и качественный объект, который позволит передвигаться по городу более

безопасно благодаря тем технологиям организации дорожного движения, которые

были здесь применены. 

Работы выполнены в комплексе с выносом из-под проезжей части сетей коммуникаций

коммунальной инфраструктуры.​

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