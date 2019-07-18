 В

Рыбинске приступили к благоустройству парка в микрорайоне Волжский между

улицами Черняховского и Желябова. Работы проводятся в рамках губернаторской

программы по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!», в которую

общественная территория вошла по итогам народного голосования в марте прошлого

года.  Завершить проект планируют к сентябрю.



Стоимость работ по контракту – порядка 21 миллиона рублей, – сообщил

руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Предстоят

масштабные работы. За благоустройство данного общественного пространства

проголосовали более семи тысяч жителей.

парке будут обустроены тротуары и установлено освещение, реконструирован

фонтан, заменена ливневая канализация. Проектом также предусмотрены две

площадки – детская игровая и спортивная. После завершения работ по озеленению в

парке установят новые лавочки и урны.  



Подрядчик только зашел в парк. Будем его контролировать вместе с жителями,

депутатами и представителями СМИ, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. –

Требования и условия по губернаторской программе «Решаем вместе!» очень

серьезные. Будем добиваться выполнения объекта в срок, который  обозначен

в контракте.

Всего

в 2019 году в Рыбинске за счет средств губернаторской программы планируется

реализовать 53 проекта. На эти цели предусмотрено порядка 100 миллионов рублей.

Справка

Программа

«Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора

Дмитрия Миронова совместно с  региональным отделением партии «Единая Россия».

Цель работы – улучшение среды проживания граждан в различных муниципальных

образованиях.

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