В



Рыбинске приступили к благоустройству парка в микрорайоне Волжский между



улицами Черняховского и Желябова. Работы проводятся в рамках губернаторской



программы по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!», в которую



общественная территория вошла по итогам народного голосования в марте прошлого



года. Завершить проект планируют к сентябрю.



–



Стоимость работ по контракту – порядка 21 миллиона рублей, – сообщил



руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Предстоят



масштабные работы. За благоустройство данного общественного пространства



проголосовали более семи тысяч жителей.



парке будут обустроены тротуары и установлено освещение, реконструирован



фонтан, заменена ливневая канализация. Проектом также предусмотрены две



площадки – детская игровая и спортивная. После завершения работ по озеленению в



парке установят новые лавочки и урны.



–



Подрядчик только зашел в парк. Будем его контролировать вместе с жителями,



депутатами и представителями СМИ, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. –



Требования и условия по губернаторской программе «Решаем вместе!» очень



серьезные. Будем добиваться выполнения объекта в срок, который обозначен



в контракте.



Всего



в 2019 году в Рыбинске за счет средств губернаторской программы планируется



реализовать 53 проекта. На эти цели предусмотрено порядка 100 миллионов рублей.



Справка



Программа



«Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора



Дмитрия Миронова совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».



Цель работы – улучшение среды проживания граждан в различных муниципальных



образованиях.



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