| В
Рыбинске приступили к благоустройству парка в микрорайоне Волжский между
улицами Черняховского и Желябова. Работы проводятся в рамках губернаторской
программы по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!», в которую
общественная территория вошла по итогам народного голосования в марте прошлого
года. Завершить проект планируют к сентябрю.
–
Стоимость работ по контракту – порядка 21 миллиона рублей, – сообщил
руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Предстоят
масштабные работы. За благоустройство данного общественного пространства
проголосовали более семи тысяч жителей.
парке будут обустроены тротуары и установлено освещение, реконструирован
фонтан, заменена ливневая канализация. Проектом также предусмотрены две
площадки – детская игровая и спортивная. После завершения работ по озеленению в
парке установят новые лавочки и урны.
–
Подрядчик только зашел в парк. Будем его контролировать вместе с жителями,
депутатами и представителями СМИ, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. –
Требования и условия по губернаторской программе «Решаем вместе!» очень
серьезные. Будем добиваться выполнения объекта в срок, который обозначен
в контракте.
Всего
в 2019 году в Рыбинске за счет средств губернаторской программы планируется
реализовать 53 проекта. На эти цели предусмотрено порядка 100 миллионов рублей.
Справка
Программа
«Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора
Дмитрия Миронова совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».
Цель работы – улучшение среды проживания граждан в различных муниципальных
образованиях.
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