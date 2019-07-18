​Посевная



площадь масличных культур – рапса, сурепицы, горчицы – в этом году в регионе



увеличена почти вдвое – до 790 гектаров. Такие цифры были озвучены во время



прошедшего сегодня в Ростовском районе семинара, посвященного инновационным



технологиям в данной сфере.



– Еще



несколько лет назад направление масличных культур в Ярославской области



фактически отсутствовало, – рассказал заместитель директора департамента АПК и



потребительского рынка, председатель комитета по развитию отраслей сельского



хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей Камышенцев. – Рапсовый



жмых, необходимый для корма скота, наши сельхозпроизводители закупали в южных



регионах страны. Однако опыт показал, что экономически целесообразнее



выращивать масличные культуры и производить жмых и масло на нашей земле.



Это значительно удешевляет себестоимость кормов, и, как следствие, снижается



себестоимость производства мяса и молока.



В прошлом году



валовый сбор масличных культур составил 237,2 тонны, в этом прогнозируется



собрать больше тысячи тонн. При этом за счет работы с сортовыми семенами



ежегодно растет урожайность культур: в 2015 году она составляла всего 1,3



центнера с гектара, в этом году, по предварительным оценкам, этот показатель –



до 15 центнеров на гектар.



Одной из мер



господдержки в отношении масличных культур является субсидия на возмещение 20%



стоимости семян. Кроме того, предприятия АПК могут воспользоваться компенсацией



до 20% затрат на приобретение сельскохозяйственных машин и



оборудования, а также получить технику на льготных условиях через систему



областного лизинга. Возможна поддержка в виде займа под 7,25% годовых для



пополнения оборотных средств через фонд развития промышленности и агропромышленный



фонд Ярославской области.