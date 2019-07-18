​Посевная

площадь масличных культур – рапса, сурепицы, горчицы – в этом году в регионе

увеличена почти вдвое – до 790 гектаров. Такие цифры были озвучены во время

прошедшего сегодня в Ростовском районе семинара, посвященного инновационным

технологиям в данной сфере.

– Еще

несколько лет назад направление масличных культур в Ярославской области

фактически отсутствовало, – рассказал заместитель директора департамента АПК и

потребительского рынка, председатель комитета по развитию отраслей сельского

хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей Камышенцев. – Рапсовый

жмых, необходимый для корма скота, наши сельхозпроизводители закупали в южных

регионах страны. Однако опыт показал, что экономически целесообразнее

выращивать  масличные культуры и производить жмых и масло на нашей земле.

Это значительно удешевляет себестоимость кормов, и, как следствие, снижается

себестоимость производства мяса и молока.

В прошлом году

валовый сбор масличных культур составил 237,2 тонны, в этом прогнозируется

собрать больше тысячи тонн. При этом за счет работы с сортовыми семенами

ежегодно растет урожайность культур: в 2015 году она составляла всего 1,3

центнера с гектара, в этом году, по предварительным оценкам, этот показатель –

до 15 центнеров на гектар.

Одной из мер

господдержки в отношении масличных культур является субсидия на возмещение 20%

стоимости семян. Кроме того, предприятия АПК могут воспользоваться компенсацией

до 20% затрат на приобретение сельскохозяйственных машин и

оборудования,  а также получить технику на льготных условиях через систему

областного лизинга. Возможна поддержка в виде займа под 7,25% годовых для

пополнения оборотных средств через фонд развития промышленности и агропромышленный

фонд Ярославской области.

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