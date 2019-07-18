|Посевная
площадь масличных культур – рапса, сурепицы, горчицы – в этом году в регионе
увеличена почти вдвое – до 790 гектаров. Такие цифры были озвучены во время
прошедшего сегодня в Ростовском районе семинара, посвященного инновационным
технологиям в данной сфере.
– Еще
несколько лет назад направление масличных культур в Ярославской области
фактически отсутствовало, – рассказал заместитель директора департамента АПК и
потребительского рынка, председатель комитета по развитию отраслей сельского
хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей Камышенцев. – Рапсовый
жмых, необходимый для корма скота, наши сельхозпроизводители закупали в южных
регионах страны. Однако опыт показал, что экономически целесообразнее
выращивать масличные культуры и производить жмых и масло на нашей земле.
Это значительно удешевляет себестоимость кормов, и, как следствие, снижается
себестоимость производства мяса и молока.
В прошлом году
валовый сбор масличных культур составил 237,2 тонны, в этом прогнозируется
собрать больше тысячи тонн. При этом за счет работы с сортовыми семенами
ежегодно растет урожайность культур: в 2015 году она составляла всего 1,3
центнера с гектара, в этом году, по предварительным оценкам, этот показатель –
до 15 центнеров на гектар.
Одной из мер
господдержки в отношении масличных культур является субсидия на возмещение 20%
стоимости семян. Кроме того, предприятия АПК могут воспользоваться компенсацией
до 20% затрат на приобретение сельскохозяйственных машин и
оборудования, а также получить технику на льготных условиях через систему
областного лизинга. Возможна поддержка в виде займа под 7,25% годовых для
пополнения оборотных средств через фонд развития промышленности и агропромышленный
фонд Ярославской области.
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