культурно-историческом парке «Александрова гора» на берегу Плещеева озера начал



свою работу молодежный форум, посвященный подготовке к 800-летию со дня



рождения князя Александра Невского.



этом году на мероприятие, которое проходит в регионе в четвертый раз, приехали



более 200 молодых людей из Ярославской, Курской, Тверской,



Пензенской, Саратовской, Рязанской, Самарской, Белгородской, Тульской,



Вологодской, Московской областей, а также из Москвы, Республик Татарстан и



Башкортостан, Краснодарского края и Донецкой народной республики.



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Александр Невский – человек, имя которого имеет особое значение для всей нашей



страны, – подчеркнул на открытии мероприятия заместитель председателя



Правительства региона Максим Авдеев. – Программа форума направлена на то, чтобы



сформировать у молодежи интерес к истории России, национальным традициям,



культуре. Надеюсь, что участники форума обретут новых друзей, единомышленников,



тех, с кем они и будут создавать будущее нашей страны.



На



форуме собрались представители вузов, молодежных организаций, общественных



молодежных палат, исторических клубов, участники молодежного движения и



региональных отделений Ассоциации юристов России.



12-дневная программа включает



познавательные экскурсии, военно-исторические реконструкции, лекции, семинары,



мастер-классы и встречи с известными государственными и общественными



деятелями. Уже



состоялась встреча с советским и российским физиком-ядерщиком, почетным



президентом НИЦ «Курчатовский институт», общественным деятелем Евгением



Велиховым, который лично принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской



АЭС.



Участники узнают интересные



факты о жизни и ратных подвигах Александра Невского – полководца, не



проигравшего в своей жизни ни одного сражения, познакомятся с деталями русского



быта XIII – XIV веков.



Финалом форума



станет проведение 26–28 июля на том же месте при поддержке Министерства



культуры РФ исторического фестиваля «Александрова гора». Это мультиформатная



программа, включающая историческую реконструкцию, фольклорные исторические



игры, богатырские забавы, интерактивные площадки, мастер-классы, древнюю кухню,



знакомство с мастерами-реконструкторами.



Справка



Поддержку проекту оказывают



Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, Правительство региона,



общественная организация «Центр духовного и культурного возрождения «С​тратилатЪ»,



Московский патриархат и Переславская епархия.