​На аэродроме



«Южный» состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований памяти заслуженного



мастера спорта России Татьяны Осиповой.



– Кубок памяти



Татьяны Осиповой – один из самых известных и важных турниров среди



парашютистов, – отметил директор регионального департамента по физической



культуре, спорту и молодежной политике Сергей П​анчишный. – Он является не



только отборочным этапом на чемпионаты России и мира, но еще и данью памяти



талантливой рыбинской спортсменке.



В турнире



принимают участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,



Твери, Рязани, Курска, Тюмени и Рыбинска. Им предстоит продемонстрировать свое



мастерство в двух дисциплинах: прыжки на точность приземления и акробатика. В



первой, стартовав с высоты 1100 метров, участники соревнований должны попасть



ногой в мишень диаметром два сантиметра. Во второй необходимо, не раскрывая



парашют, в течение 30 секунд свободного падения без ошибок выполнить шесть



акробатических фигур – сальто, повороты, спирали. Абсолютного



чемпион​а определяют по сумме выступлений в двух видах.



Всероссийские



соревнования продлятся до 21 июля.



Справка



Татьяна Осипова –



заслуженный мастер спорта, неоднократная абсолютная чемпионка Вооруженных Сил



РФ, победительница и призер ведомственных, кубковых, международных



соревнований, абсолютная чемпионка Европы. Она впервые в истории парашютизма



два раза подряд завоевала звание абсолютной чемпионки мира: выиграл​а все



золотые медали в индивидуальном зачете, золото в командном и серебро в



групповых прыжках на точность приземления. Помимо этого, установила новый



мировой рекорд в индивидуальной акробатике, выполнив комплекс фигур всего за 6,1



секунды. 21 июля 2000 года Татьяна Осипова погибла при крушении вертолета МИ-8.