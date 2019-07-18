​На аэродроме

«Южный» состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований памяти заслуженного

мастера спорта России Татьяны Осиповой.

 – Кубок памяти

Татьяны Осиповой – один из самых известных и важных турниров среди

парашютистов, – отметил директор регионального департамента по физической

культуре, спорту и молодежной политике Сергей П​анчишный. – Он является не

только отборочным этапом на чемпионаты России и мира, но еще и данью памяти

талантливой рыбинской спортсменке.

В турнире

принимают участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,

Твери, Рязани, Курска, Тюмени и Рыбинска. Им предстоит продемонстрировать свое

мастерство в двух дисциплинах: прыжки на точность приземления и акробатика. В

первой, стартовав с высоты 1100 метров, участники соревнований должны попасть

ногой в мишень диаметром два сантиметра. Во второй необходимо, не раскрывая

парашют, в течение 30 секунд свободного падения без ошибок выполнить шесть

акробатических фигур – сальто, повороты, спирали. Абсолютного

чемпион​а определяют по сумме выступлений в двух видах. 

Всероссийские

соревнования продлятся до 21 июля.

Справка

Татьяна Осипова –

заслуженный мастер спорта, неоднократная абсолютная чемпионка Вооруженных Сил

РФ, победительница и призер ведомственных, кубковых, международных

соревнований, абсолютная чемпионка Европы. Она впервые в истории парашютизма

два раза подряд завоевала звание абсолютной чемпионки мира: выиграл​а все

золотые медали в индивидуальном зачете, золото в командном и серебро в

групповых прыжках на точность приземления. Помимо этого, установила новый

мировой рекорд в индивидуальной акробатике, выполнив комплекс фигур всего за 6,1

секунды. 21 июля 2000 года Татьяна Осипова погибла при крушении вертолета МИ-8.

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