|На аэродроме
«Южный» состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований памяти заслуженного
мастера спорта России Татьяны Осиповой.
– Кубок памяти
Татьяны Осиповой – один из самых известных и важных турниров среди
парашютистов, – отметил директор регионального департамента по физической
культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Он является не
только отборочным этапом на чемпионаты России и мира, но еще и данью памяти
талантливой рыбинской спортсменке.
В турнире
принимают участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Твери, Рязани, Курска, Тюмени и Рыбинска. Им предстоит продемонстрировать свое
мастерство в двух дисциплинах: прыжки на точность приземления и акробатика. В
первой, стартовав с высоты 1100 метров, участники соревнований должны попасть
ногой в мишень диаметром два сантиметра. Во второй необходимо, не раскрывая
парашют, в течение 30 секунд свободного падения без ошибок выполнить шесть
акробатических фигур – сальто, повороты, спирали. Абсолютного
чемпиона определяют по сумме выступлений в двух видах.
Всероссийские
соревнования продлятся до 21 июля.
Справка
Татьяна Осипова –
заслуженный мастер спорта, неоднократная абсолютная чемпионка Вооруженных Сил
РФ, победительница и призер ведомственных, кубковых, международных
соревнований, абсолютная чемпионка Европы. Она впервые в истории парашютизма
два раза подряд завоевала звание абсолютной чемпионки мира: выиграла все
золотые медали в индивидуальном зачете, золото в командном и серебро в
групповых прыжках на точность приземления. Помимо этого, установила новый
мировой рекорд в индивидуальной акробатике, выполнив комплекс фигур всего за 6,1
секунды. 21 июля 2000 года Татьяна Осипова погибла при крушении вертолета МИ-8.
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