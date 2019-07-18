|Инспекция административно-технического надзора Ярославской области начала проверку информации о неполадках при использовании колеса обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле.
– По предварительным данным при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности, – сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. – Все обстоятельства дела будут установлены в ходе административного расследования. Сегодня наши инспекторы проводят выездную проверку.
Идет сбор объяснений с операторов и администраторов, затребована вся документация, имеющая отношение к эксплуатации аттракциона, обучению и квалификации обслуживающего персонала.
Компании, ответственной за использование колеса обозрения, рекомендовано приостановить использование аттракциона до установления причин нештатной работы и их устранения. Также вручено предостережение о недопустимости нарушений требований безопасности.
Сергей Кайгородов призвал очевидцев произошедшего 17 июля помочь в расследовании. Для этого необходимо позвонить в инспекцию по телефонам: 57-87-32, 8 960 533 90 38.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
27 минут назад
8 просмотров
2019.07.19 Ярославцы собрали для жителей Иркутской области около 60 тонн гуманитарной помощи 2019.07.19 В Рыбинске стартовал ежегодный Кубок России по парашютному спорту2019.07.19 В Переславле-Залесском начал работу всероссийский молодежный форум «Александрова гора»2019.07.18 В Ярославской области вдвое увеличилась посевная площадь масличных культур 2019.07.18 В Рыбинске в рамках проекта «Решаем вместе!» начали благоустраивать парк в микрорайоне Волжский