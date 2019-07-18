|19 июля ярославцы
отправили в Иркутскую область собранные для жителей пострадавших от наводнения
районов вещи и продукты.
– Свой вклад внесли
представители всех муниципальных образований, предприятия, организации, органы
власти, социальные учреждения, общественные организации, – сказал заместитель
губернатора Андрей Шабалин. – Благодарю всех, кто проявил активную жизненную
позицию, оказался неравнодушен к чужой беде. Сбор гуманитарной помощи был
объявлен по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. И сегодня мы отправляем
груз, который с трудом поместился в трех 20-тонных железнодорожных
контейнерах. Здесь есть все необходимое для пострадавших от наводнения.
Ярославцы
отправили в Иркутскую область более 100 мотопомп для откачки воды, тепловые
пушки, бутилированную воду, детское питание, крупы, консервы, а также бытовые
приборы, теплые вещи, постельные принадлежности, средства личной гигиены.
Вопрос доставки решен
руководством Северной железной дороги. Прием вещей и продуктов вели волонтеры
регионального центра развития добровольчества и сотрудники ГУ МЧС России по
Ярославской области.
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