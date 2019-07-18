19 июля ярославцы



отправили в Иркутскую область собранные для жителей пострадавших от наводнения



районов вещи и продукты.



– Свой вклад внесли



представители всех муниципальных образований, предприятия, организации, органы



власти, социальные учреждения, общественные организации, – сказал заместитель



губернатора Андрей Шабалин. – Благодарю всех, кт​о проявил активную жизненную



позицию, оказался неравнодушен к чужой беде. Сбор гуманитарной помощи был



объявлен по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. И сегодня мы отправляем



груз, который с трудом поместился в трех 20-тонных железнодорожных



контейнерах. Здесь есть все необходимое для пострадавших от наводнения.



Ярославцы



отправили в Иркутскую область более 100 мотопомп для откачки воды, тепловые



пушки, бутилированную воду, детское питание, крупы, консервы, а также бытовые



приборы, теплые вещи, постельные ​принадлежности, средства личной гигиены.



Вопрос доставки решен



руководством Северной железной дороги.​ Прием вещей и продуктов вели волонтеры



регионального центра развития добровольчества и сотрудники ГУ МЧС России по



Ярославской области.