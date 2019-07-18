19 июля ярославцы

отправили в Иркутскую область собранные для жителей пострадавших от наводнения

районов вещи и продукты.

– Свой вклад внесли

представители всех муниципальных образований, предприятия, организации, органы

власти, социальные учреждения, общественные организации, – сказал заместитель

губернатора Андрей Шабалин. – Благодарю всех, кт​о проявил активную жизненную

позицию, оказался неравнодушен к чужой беде. Сбор гуманитарной помощи был

объявлен по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. И сегодня мы отправляем

груз, который с трудом поместился в трех 20-тонных железнодорожных

контейнерах. Здесь есть все необходимое для пострадавших от наводнения.  

Ярославцы

отправили в Иркутскую область более 100 мотопомп для откачки воды, тепловые

пушки, бутилированную воду, детское питание, крупы, консервы, а также бытовые

приборы, теплые вещи, постельные ​принадлежности, средства личной гигиены.

Вопрос доставки решен

руководством Северной железной дороги.​ Прием вещей и продуктов вели волонтеры

регионального центра развития добровольчества и сотрудники ГУ МЧС России по

Ярославской области.

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