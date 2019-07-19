​День Военно-Морского Флота – это праздник, который дорог многим нашим землякам. Тем, кто охраняет морские рубежи России, обеспечивая обороноспособность страны и защиту национальных интересов, и тем, кто ждет на берегу, кто строит корабли, с честью выполняя ответственные государственные задачи.



Славу нашего Отечества как великой морской державы всегда ковали бесстрашные матросы и талантливые офицеры.



Современные знания, строгая дисциплина, личное мужество и сегодня помогают им нести военную службу, приумножать ратные традиции предшественников.



Желаю всем военным морякам и ветеранам флота Ярославской области успехов в достижении поставленных целей, крепкого здоровья и личного благополучия! С праздником!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов