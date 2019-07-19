|В лечебно-оздоровительном лагере «Орленок» на берегу национального парка «Плещеево озеро» прошла экологическая акция «Береги лес от пожара».
В доступной форме инспекторы рассказали детям о правилах противопожарной безопасности и вместе с ними потушили условное возгорание.
– Цель экологической акции «Береги лес от пожара» – воспитание у ребят культуры безопасного поведения на природе и привитие знаний и навыков по сохранению лесных ресурсов, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это одно из основных направлений новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Важно, что в процессе участия в акции дети не только получают теоретические знания, но и знакомятся с применением на практике правил противопожарной безопасности в лесу.
В рамках летней оздоровительной кампании этого года акция пройдет на территории 11 загородных лагерей. В мероприятие будут вовлечены более 3000 детей.
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