В лечебно-оздоровительном лагере «Орленок» на берегу национального парка «Плещеево озеро» прошла экологическая акция «Береги лес от пожара».



В доступной форме инспекторы рассказали детям о правилах противопожарной безопасности и вместе с ними потушили условное возгорание.



– Цель экологической акции «Береги лес от пожара» – воспитание у ребят культуры безопасного поведения на природе и привитие знаний и навыков по сохранению лесных ресурсов, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это одно из основных направлений новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Важно, что в процессе участия в акции дети не только получают теоретические знания, но и знакомятся с применением на практике правил противопожарной безопасности в лесу.



В рамках летней оздоровительной кампании этого года акция пройдет на территории 11 загородных лагерей. В мероприятие будут вовлечены более 3000 детей.