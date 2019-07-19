С 1 января 2020 года все садовые и огороднические некоммерческие товарищества обязаны получить лицензию на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения. Сделать это можно и сейчас, причем без уплаты госпошлины. Также до 1 января 2020 года товарищества сохраняют за собой право пользоваться скважиной без документов.



Для того, чтобы получение лицензий не вызывало у садоводов трудностей, проработана упрощенная схема подачи документов. Разрешения будет выдавать региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.



– В федеральное законодательство внесены изменения, направленные на легализацию недропользования и обеспечение населения качественной питьевой водой, – сообщил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав Малыгин. – Начиная с января 2020 года, добыча подземных вод из коллективных скважин садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими товариществами должна происходить строго на основании лицензий. В Ярославском регионе работа по повышению качества водоснабжения населения ведется в рамках реализации новой экологической политики.



Чтобы получение лицензий не вызывало у садоводов трудностей, Правительство области разработало упрощенную схему подачи документов. Так, СНТ и ОНТ освобождены от выполнения дорогостоящих работ по разработке проекта на геологическое изучение недр, оценке запасов подземных вод и составлению проекта водозабора.Также сокращен перечень документов, необходимых для получения лицензии. В него включены устав, решение о назначении руководителя товарищества, схема расположения участка, паспорт либо учетная карточка скважины, документы на землю, а также санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на использование скважины. При оформлении после 1 января 2020 года также понадобится информация об уплате госпошлины.



Ознакомиться с порядком предоставления лицензии на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения можно на сайте <https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWTJjdnlkQ3dhWUVQbmEzSGZ4WWVKcFZNZlM0QWlPcDlWWkt1aUxzQ0NEV2hoMVdacGNHT2FYTGlzc0Y1UjdWZmZkdVF5WjJqN1hzOUZkcnBMc2NXUUM0aFNGWlVRbmktNHpaQXgxT3BKV1dOV1NSN1hWdWZ3NGVPX3Bwa0V1ZHctaE4yWmVuVlFrUg&b64e=2&sign=36e589670241096ecf5981a00ea155b3&keyno=17> департамента. Документ выдается на срок до 25 лет. Более полную информацию представители садовых и огороднических некоммерческих товариществ смогут получить 25 июля в ходе семинара в конференц-зале ЯрТПП, который начнется в 10 часов.



Справка



Безлицензионная добыча подземных вод влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Получить консультацию по вопросам лицензирования можно в департаменте с понедельника по четверг с 9 до 17 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, каб. 406 (4 этаж), либо по телефону (4852) 400-216. Также свои вопросы можно задать посредством электронной почтыkarpovaea@yarregion.ru.