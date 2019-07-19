​С 16

июля в Мышкине работает международная молодежная трудовая бригада

«Перспектива». До 8 августа волонтеры на безвозмездной основе проведут

косметический ремонт 15 детских игровых городков, служебного помещения

Дома для ветеранов и одиноко проживающих престарелых граждан, а также зачистку

и покраску фасада дома-музея «Народный календарь».

 На

объекты уже вышли 16 добровольцев из России. Еще семеро – из Испании, Мексики и

Китая – присоединятся к ним на следующей неделе. Организатором

работы выступает департамент по физической культуре, спорту и молодежной

политике Ярославской области.​

– Международная молодежная трудовая бригада «Перспектива»

вносит свой вклад в обустройство региона с 2004 года, – рассказала заместитель директора департамента по

физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – В процесс вовлечены студенты средних профессиональных и

высших учебных заведений, работающая молодежь, представители общественных

организаций. Мы рады, что к такому проекту с 2012 года подключаются

волонтеры со всего мира. За это время в бригаде работали представители 15

стран.

Для участников

трудового лагеря также подготовлена интересная творческая, спортивная и экскурсионная

программа.

Справка

Молодежная

бригада «Перспектива» на добровольческой основе

оказывает помощь в осуществлении косметического ремонта социально-культурных

объектов, квартир и домов пожилых людей и ветеранов, реставрации памятников

архитектуры.

частности, члены бригады занимались работами на территориях храма во имя

священномученика Вениамина, церкви иконы Корсунской божьей матери, оказывали

помощь в строительстве комплекса «Нефтяник» в поселке Фоминское. Волонтеры

трудились в Малаховском детском доме, доме Дружбы европейской молодежи, в доме милосердия,

занимались ремонтом социально-реабилитационных центров и квартир ветеранов

Великой Отечественной войны. Проведены работы по восстановлению храма и

купальни на источнике в селе Красново, косметический ремонт детских садов,

школ, детских домов, сельских клубов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Набор

иностранных волонтеров для участия в трудовой бригаде осуществляется через

организацию World For You (сайт www.world4u.ru).

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
15:45
22 просмотров
2019.07.19 Садовые и огороднические товарищества смогут получить лицензию на добычу подземных вод по упрощенной схеме
2019.07.19 В оздоровительных детских лагерях региона проходит экологическая акция «Береги лес от пожара»
2019.07.19 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем Военно-Морского Флота России
2019.07.19 Ярославцы собрали для жителей Иркутской области около 60 тонн гуманитарной помощи
2019.07.19 Началась проверка по факту инцидента на колесе обозрения в Ярославле