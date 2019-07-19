​С 16



июля в Мышкине работает международная молодежная трудовая бригада



«Перспектива». До 8 августа волонтеры на безвозмездной основе проведут



косметический ремонт 15 детских игровых городков, служебного помещения



Дома для ветеранов и одиноко проживающих престарелых граждан, а также зачистку



и покраску фасада дома-музея «Народный календарь».



На



объекты уже вышли 16 добровольцев из России. Еще семеро – из Испании, Мексики и



Китая – присоединятся к ним на следующей неделе. Организатором



работы выступает департамент по физической культуре, спорту и молодежной



политике Ярославской области.​



– Международная молодежная трудовая бригада «Перспектива»



вносит свой вклад в обустройство региона с 2004 года, – рассказала заместитель директора департамента по



физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – В процесс вовлечены студенты средних профессиональных и



высших учебных заведений, работающая молодежь, представители общественных



организаций. Мы рады, что к такому проекту с 2012 года подключаются



волонтеры со всего мира. За это время в бригаде работали представители 15



стран.



Для участников



трудового лагеря также подготовлена интересная творческая, спортивная и экскурсионная



программа.



Справка



Молодежная



бригада «Перспектива» на добровольческой основе



оказывает помощь в осуществлении косметического ремонта социально-культурных



объектов, квартир и домов пожилых людей и ветеранов, реставрации памятников



архитектуры.



частности, члены бригады занимались работами на территориях храма во имя



священномученика Вениамина, церкви иконы Корсунской божьей матери, оказывали



помощь в строительстве комплекса «Нефтяник» в поселке Фоминское. Волонтеры



трудились в Малаховском детском доме, доме Дружбы европейской молодежи, в доме милосердия,



занимались ремонтом социально-реабилитационных центров и квартир ветеранов



Великой Отечественной войны. Проведены работы по восстановлению храма и



купальни на источнике в селе Красново, косметический ремонт детских садов,



школ, детских домов, сельских клубов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Набор



иностранных волонтеров для участия в трудовой бригаде осуществляется через



организацию World For You (сайт www.world4u.ru).