|С 16
июля в Мышкине работает международная молодежная трудовая бригада
«Перспектива». До 8 августа волонтеры на безвозмездной основе проведут
косметический ремонт 15 детских игровых городков, служебного помещения
Дома для ветеранов и одиноко проживающих престарелых граждан, а также зачистку
и покраску фасада дома-музея «Народный календарь».
На
объекты уже вышли 16 добровольцев из России. Еще семеро – из Испании, Мексики и
Китая – присоединятся к ним на следующей неделе. Организатором
работы выступает департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области.
– Международная молодежная трудовая бригада «Перспектива»
вносит свой вклад в обустройство региона с 2004 года, – рассказала заместитель директора департамента по
физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – В процесс вовлечены студенты средних профессиональных и
высших учебных заведений, работающая молодежь, представители общественных
организаций. Мы рады, что к такому проекту с 2012 года подключаются
волонтеры со всего мира. За это время в бригаде работали представители 15
стран.
Для участников
трудового лагеря также подготовлена интересная творческая, спортивная и экскурсионная
программа.
Справка
Молодежная
бригада «Перспектива» на добровольческой основе
оказывает помощь в осуществлении косметического ремонта социально-культурных
объектов, квартир и домов пожилых людей и ветеранов, реставрации памятников
архитектуры.
частности, члены бригады занимались работами на территориях храма во имя
священномученика Вениамина, церкви иконы Корсунской божьей матери, оказывали
помощь в строительстве комплекса «Нефтяник» в поселке Фоминское. Волонтеры
трудились в Малаховском детском доме, доме Дружбы европейской молодежи, в доме милосердия,
занимались ремонтом социально-реабилитационных центров и квартир ветеранов
Великой Отечественной войны. Проведены работы по восстановлению храма и
купальни на источнике в селе Красново, косметический ремонт детских садов,
школ, детских домов, сельских клубов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Набор
иностранных волонтеров для участия в трудовой бригаде осуществляется через
организацию World For You (сайт www.world4u.ru).
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