|С начала 2019 года Ярославскую область уже
посетили более двух миллионов гостей. Это на 26,6 процента больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
– Сфера туризма является одной из динамично
развивающихся, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим
Авдеев. – В гостиницах области за первое полугодие было размещено более 408
тысяч человек, что на 43,2 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го.
В бюджет региона от деятельности турфирм и средств размещения поступило около
98 миллионов рублей налоговых отчислений, что на 2 процента выше уровня
прошлого года.
В лидерах по количеству туристов – города
Ярославль и Переславль-Залесский, а также Ростовский и Угличский районы. Как
отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова, основными факторами роста
экскурсионного потока в муниципальных образованиях являются проведение
событийных мероприятий в «низкий» сезон и развитие профильной инфраструктуры:
открытие баз отдыха, курортов и новых частных музеев, которые интересны и жителям,
и гостям региона.
– Мы ведем активную политику по продвижению
наших ресурсов в интернет-пространстве, в социальных сетях, – сказала Юлия
Рыбакова. – Запущен модернизированный туристический портал
«Visityaroslavia.ru». Это обновленный ресурс с измененным интерфейсом,
продвигающим бренд региона, обновленным фотоконтентом, интуитивной навигацией и
интеграцией с ведущими туристическими порталами. Результатом продвижения на
туристическом рынке стало лидирование региона в 37 рейтингах, которые
составляют федеральные аналитические сервисы.
Одним из важных факторов повышения
туристической привлекательности региона является развитие транспортного
сообщения по знаковым направлениям.
– В 2019 – 2021 годах предусмотрен ремонт
более чем 150 километров дорог между городами Золотого кольца России, –
рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В
порядок приведут участки таких трасс, как Ростов – Иваново – Нижний Новгород
Р152, Владимир – Переславль-Залесский Р74, Нагорье – Берендеево, Остапково –
Заозерье – Колокарево – Старое Волино и другие. На дороге Углич – Некоуз –
Брейтово в рамках нацпроекта в 2020 и 2021 годах будет отремонтировано 17
километров в направлении Углич – Мышкин.
Евгений Моисеев подчеркнул, что при формировании
планов по приведению в нормативное состояние сети дорог в приоритете трассы
опорной сети с высокой транспортно-эксплуатационной и социальной значимостью.
За 2017 – 2018 годы ремонтные работы проведены на более чем 430 километрах
автомобильных дорог. В плане на 2019-й – не менее 220 километров.
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