С начала 2019 года Ярославскую область уже



посетили более двух миллионов гостей. Это на 26,6 процента больше, чем за



аналогичный период прошлого года.



– Сфера туризма является одной из динамично



развивающихся, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим



Авдеев. – В гостиницах области за первое полугодие было размещено более 408



тысяч человек, что на 43,2 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го.



В бюджет региона от деятельности турфирм и средств размещения поступило около



98 миллионов рублей налоговых отчислений, что на 2 процента выше уровня



прошлого года.



В лидерах по количеству туристов – города



Ярославль и Переславль-Залесский, а также Ростовский и Угличский районы. Как



отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова, основными факторами роста



экскурсионного потока в муниципальных образованиях являются проведение



событийных мероприятий в «низкий» сезон и развитие профильной инфраструктуры:



открытие баз отдыха, курортов и новых частных музеев, которые интересны и жителям,



и гостям региона.



– Мы ведем активную политику по продвижению



наших ресурсов в интернет-пространстве, в социальных сетях, – сказала Юлия



Рыбакова. – Запущен модернизированный туристический портал



«Visityaroslavia.ru». Это обновленный ресурс с измененным интерфейсом,



продвигающим бренд региона, обновленным фотоконтентом, интуитивной навигацией и



интеграцией с ведущими туристическими порталами. Результатом продвижения на



туристическом рынке стало лидирование региона в 37 рейтингах, которые



составляют федеральные аналитические сервисы.



Одним из важных факторов повышения



туристической привлекательности региона является развитие транспортного



сообщения по знаковым направлениям.



– В 2019 – 2021 годах предусмотрен ремонт



более чем 150 километров дорог между городами Золотого кольца России, –



рассказал директор депа​ртамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В



порядок приведут участки таких трасс, как Ростов – Иваново – Нижний Новгород



Р152, Владимир – Переславль-Залесский Р74, Нагорье – Берендеево, Остапково –



Заозерье – Колокарево – Старое Волино и другие. На дороге Углич – Некоуз –



Брейтово в рамках нацпроекта в 2020 и 2021 годах будет отремонтировано 17



километров в направлении Углич – Мышкин.



Евгений Моисеев подчеркнул, что при формировании



планов по приведению в нормативное состояние сети дорог в приоритете трассы



опорной сети с высокой транспортно-эксплуатационной и социальной значимостью.



За 2017 – 2018 годы ремонтные работы проведены на более чем 430 километрах



автомобильных дорог. В плане на 2019-й – не менее 220 километров.