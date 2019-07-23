С начала 2019 года Ярославскую область уже

посетили более двух миллионов гостей. Это на 26,6 процента больше, чем за

аналогичный период прошлого года.

– Сфера туризма является одной из динамично

развивающихся, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим

Авдеев. – В гостиницах области за первое полугодие было размещено более 408

тысяч человек, что на 43,2 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го.

В бюджет региона от деятельности турфирм и средств размещения поступило около

98 миллионов рублей налоговых отчислений, что на 2 процента выше уровня

прошлого года.

В лидерах по количеству туристов – города

Ярославль и Переславль-Залесский, а также Ростовский и Угличский районы. Как

отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова, основными факторами роста

экскурсионного потока в муниципальных образованиях являются проведение

событийных мероприятий в «низкий» сезон и развитие профильной инфраструктуры:

открытие баз отдыха, курортов и новых частных музеев, которые интересны и жителям,

и гостям региона.

– Мы ведем активную политику по продвижению

наших ресурсов в интернет-пространстве, в социальных сетях, – сказала Юлия

Рыбакова. – Запущен модернизированный туристический портал

«Visityaroslavia.ru». Это обновленный ресурс с измененным интерфейсом,

продвигающим бренд региона, обновленным фотоконтентом, интуитивной навигацией и

интеграцией с ведущими туристическими порталами. Результатом продвижения на

туристическом рынке стало лидирование региона в 37 рейтингах, которые

составляют федеральные аналитические сервисы.

Одним из важных факторов повышения

туристической привлекательности региона является развитие транспортного

сообщения по знаковым направлениям.

– В 2019 – 2021 годах предусмотрен ремонт

более чем 150 километров дорог между городами Золотого кольца России, –

рассказал директор депа​ртамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В

порядок приведут участки таких трасс, как Ростов – Иваново – Нижний Новгород

Р152, Владимир – Переславль-Залесский Р74, Нагорье – Берендеево, Остапково –

Заозерье – Колокарево – Старое Волино и другие. На дороге Углич – Некоуз –

Брейтово в рамках нацпроекта в 2020 и 2021 годах будет отремонтировано 17

километров в направлении Углич – Мышкин.

Евгений Моисеев подчеркнул, что при формировании

планов по приведению в нормативное состояние сети дорог в приоритете трассы

опорной сети с высокой транспортно-эксплуатационной и социальной значимостью.

За 2017 – 2018 годы ремонтные работы проведены на более чем 430 километрах

автомобильных дорог. В плане на 2019-й – не менее 220 километров.

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