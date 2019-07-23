​Министерство культуры РФ подвело итоги



ежегодного общероссийского конкурса «Молодые дарования России». На нем были



представлены все регионы страны, возраст участников – от 13 до 19 лет.



Творческие состязания прошли на базе



Академического музыкального училища при Московской государственной



консерватории имени П.И. Чайковского. Из десяти ярославских талантов, прошедших



конкурсный отбор на областном уровне, семеро завоевали призовые места и звания



лауреатов разных степеней.



– Ярославская область богата на таланты, но



победы в конкурсах – это в первую очередь результат колоссального труда ребят и



их педагогов, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – В



нашем регионе давно сформирована система работы, направленная на поиск и



поддержку молодых талантливых людей, которые получают образование и делают



первые шаги в сфере культуры и искусства. Только в этом году на эти цели было



направлено почти два миллиона рублей, в том числе по программе «Семья и дети».



В ее рамках ежегодно назначаются губернаторские стипендии обучающимся в



образовательных учреждениях сферы культуры и их педагогам-наставникам.



Лауреатами второй премии конкурса «Молодые



дарования России» стали студентка Ярославского музыкального училища имени Л.В.



Собинова Алена Эйнзельд-Корсакова (номинация «Музыкальное искусство:



академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал»), учащаяся



детской музыкальной школы при Собиновском училище Софья Резникова (номинация



«Музыкальное искусство: фортепиано, орган») и студентка Ярославского



художественного училища Галина Белова (номинация «Изобразительное искусство:



живопись, акварельная живопись»).



Таланты еще четверых ребят жюри отметило



званиями лауреатов третьей премии. Это студент Ярославского колледжа культуры



Кирилл Кедус (номинация «Инструменты эстрадного оркестра»), воспитанник



Рыбинской детской художественной школы Андрей Жуков (номинация «Изобразительное



искусство: живопись, акварельная живопись»), учащаяся детской музыкальной школы



№3 города Рыбинска Елизавета Селезнева и студентка Ярославского музыкального



училища (колледжа) имени Л.В. Собинова Даяна Теребова (обе – в номинации



«Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные инструменты»).



Справка



Общероссийский конкурс «Молодые дарования



России» проводится с 2006 года и направлен на сохранение и развитие системы



образования в сфере культуры, создание необходимых условий для поддержки



одаренных детей и подростков.