​Более 350 человек из 35 регионов России, а также из Ирландии и Белоруссии собрались сегодня в ДК имени Добрынина в Ярославле, чтобы принять участие в десятом международном шахматном фестивале «Ярослав Мудрый».



В программе мероприятия девять турниров по классическим шахматам – open-турнир с обсчетом и этап детского Кубка России по шахматам.



– В этом зале собрались международные мастера спорта и любители, опытные шахматисты и совсем юные, – сказал, открывая мероприятие, заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Очень важно, что ряды шахматистов из года в год пополняются молодыми игроками и новыми именами. Возможно, среди юных шахматистов, приехавших сегодня на детский Кубок России, – будущие Михаил Ботвинник, Александр Алехин или Анатолий Карпов.



В Ярославской области в рамках соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ России и FIDE реализуется социальный проект, предполагающий открытие семи шахматных клубов в отдаленных муниципальных образованиях. Ребята уже занимаются в школах в Некоузском, Даниловском, Первомайском и Ярославском районах. В ближайшее время шахматные клубы откроют свои двери в Любимском, Пошехонском и Брейтовском районах.



Open-турнир позволит участникам повысить свой международный рейтинг, а спортсменам, не имеющим его, – получить. Этап детского турнира поможет ребятам от 9 до 15 лет заработать зачетные очки для выхода в финал и продолжить борьбу за путевки на первенства мира и Европы.



Для шахматистов, которые не смогут принять участие в основной программе, будут организованы два однодневных турнира – по быстрым шахматам (27 июля) и блицу (28 июля).



Кроме того, для участников фестиваля организаторы подготовили культурную программу, включающую в себя экскурсии по городу, посещение Спасо-Преображенского монастыря и планетария.