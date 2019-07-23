​Жители Ярославской области стали активнее



пользоваться услугой электронной записи на прием к врачу. По сравнению с​ первым



полугодием 2018 года в январе – июне 2019-го количество таких пациентов



увеличилось более чем в два раза: с 65828 до свыше 160 тысяч.



Такая организация работы позволила



поликлиникам сократить очереди в регистратуру и время ожидания у кабинетов



врачей, что способствует реализации целей проекта «Создание новой модели



медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»



нацпроекта «Здравоохранение». Также это помогло более равномерно распределить



нагрузку на специалистов, что привело к увеличению времени на общение с каждым



пациентом.



– Сокращение потерь – это один из основных



принципов бережливого производства и одна из ключевых целей проекта «Создание



новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную



помощь», – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и



фармации Сергей Давлетов. – Для пациентов это экономия времени.



Услугой электронной записи на прием к врачу



стали активнее пользоваться пациенты не только городских, но и районных



медучреждений. Так, например, в Борисоглебской центральной районной больнице за



первое полугодие 2019 года через Интернет к врачу записались порядка 750



человек.



– Сельские жители, особенно пожилые люди, не



так активно пользуются Интернетом для записи к врачу, но тем не менее они тоже



оценили преимущества работы новой системы, – отметил главный врач



Борисоглебской ЦРБ Николай Еремин. – Предварительно записавшимся не нужно



стоять в очереди в регистратуру, чтобы взять талон и амбулаторную карту, сидеть



в очереди к врачу. К установленному времени вся необходимая документация уже



находится в кабинете доктора. У нас ежедневно 5 – 10 человек записываются к



специалистам через Интернет.



Каждый день 50 процентов всех явок доступно



для записи через Интернет. Для экстренных ситуаций, внезапно возникших



заболеваний и других подобных случаев зарезервировано дополнительное время.



Предварительная запись организована ко всем врачам поликлиники, включая



терапевтов, педиатров, узких специалистов.