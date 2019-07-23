|Жители Ярославской области стали активнее
пользоваться услугой электронной записи на прием к врачу. По сравнению с первым
полугодием 2018 года в январе – июне 2019-го количество таких пациентов
увеличилось более чем в два раза: с 65828 до свыше 160 тысяч.
Такая организация работы позволила
поликлиникам сократить очереди в регистратуру и время ожидания у кабинетов
врачей, что способствует реализации целей проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
нацпроекта «Здравоохранение». Также это помогло более равномерно распределить
нагрузку на специалистов, что привело к увеличению времени на общение с каждым
пациентом.
– Сокращение потерь – это один из основных
принципов бережливого производства и одна из ключевых целей проекта «Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и
фармации Сергей Давлетов. – Для пациентов это экономия времени.
Услугой электронной записи на прием к врачу
стали активнее пользоваться пациенты не только городских, но и районных
медучреждений. Так, например, в Борисоглебской центральной районной больнице за
первое полугодие 2019 года через Интернет к врачу записались порядка 750
человек.
– Сельские жители, особенно пожилые люди, не
так активно пользуются Интернетом для записи к врачу, но тем не менее они тоже
оценили преимущества работы новой системы, – отметил главный врач
Борисоглебской ЦРБ Николай Еремин. – Предварительно записавшимся не нужно
стоять в очереди в регистратуру, чтобы взять талон и амбулаторную карту, сидеть
в очереди к врачу. К установленному времени вся необходимая документация уже
находится в кабинете доктора. У нас ежедневно 5 – 10 человек записываются к
специалистам через Интернет.
Каждый день 50 процентов всех явок доступно
для записи через Интернет. Для экстренных ситуаций, внезапно возникших
заболеваний и других подобных случаев зарезервировано дополнительное время.
Предварительная запись организована ко всем врачам поликлиники, включая
терапевтов, педиатров, узких специалистов.
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