​Жители Ярославской области стали активнее

пользоваться услугой электронной записи на прием к врачу. По сравнению с​ первым

полугодием 2018 года в январе – июне 2019-го количество таких пациентов

увеличилось более чем в два раза: с 65828 до свыше 160 тысяч.

Такая организация работы позволила

поликлиникам сократить очереди в регистратуру и время ожидания у кабинетов

врачей, что способствует реализации целей проекта «Создание новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

нацпроекта «Здравоохранение». Также это помогло более равномерно распределить

нагрузку на специалистов, что привело к увеличению времени на общение с каждым

пациентом.

– Сокращение потерь – это один из основных

принципов бережливого производства и одна из ключевых целей проекта «Создание

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь», – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и

фармации Сергей Давлетов. – Для пациентов это экономия времени.

Услугой электронной записи на прием к врачу

стали активнее пользоваться пациенты не только городских, но и районных

медучреждений. Так, например, в Борисоглебской центральной районной больнице за

первое полугодие 2019 года через Интернет к врачу записались порядка 750

человек.

– Сельские жители, особенно пожилые люди, не

так активно пользуются Интернетом для записи к врачу, но тем не менее они тоже

оценили преимущества работы новой системы, – отметил главный врач

Борисоглебской ЦРБ Николай Еремин. – Предварительно записавшимся не нужно

стоять в очереди в регистратуру, чтобы взять талон и амбулаторную карту, сидеть

в очереди к врачу. К установленному времени вся необходимая документация уже

находится в кабинете доктора. У нас ежедневно 5 – 10 человек записываются к

специалистам через Интернет.

Каждый день 50 процентов всех явок доступно

для записи через Интернет. Для экстренных ситуаций, внезапно возникших

заболеваний и других подобных случаев зарезервировано дополнительное время.

Предварительная запись организована ко всем врачам поликлиники, включая

терапевтов, педиатров, узких специалистов. 

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