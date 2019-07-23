​Новые школьные автобусы отправлены в



Некоузский, Переславский, Рыбинский и Ярославский муниципальные районы. Пять



ПАЗов, на 22 посадочных места каждый, приобретены на средства област​ного



бюджета. На эти цели было выделено более 9 с половиной миллионов рублей.



– Мы уделяем особое внимание вопросам



безопасной транспортировки детей в образовательные организации, – подчеркнул



губернатор Дмитрий Миронов. – Пять новых машин заменят старый транспорт. Проект



«Школьный автобус» реализуется в Ярославской области с 2001 года. Всего в



региональном парке школьных автобусов более 240 транспортных единиц.



Среди школ, ученики которых будут ездить на



новых автобусах, – Туношенская. В следующем учебном году здесь отметят две



памятные даты: 150-летие учебного заведения и 20 лет со дня гибели его



выпускника Александра Селезнева, имя которого носит школа. Он погиб в сентябре



1999-го при ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории



Северного Кавказа.



– У нашей школы три таких автобуса, –



рассказала директор учреждения Светлана Балкова. – Из 16 населенных пунктов



подвозим более 200 детей. Автобусы нам необходимы: есть деревни, где по одному,



по два ребенка забираем, но подвозим всех. Транспорт выезжает рано – учебный



процесс начинается в 8 часов. Водители выполняют несколько рейсов днем, с 12 до



15.30. Последние рейсы в 17.30 – для малышей начальных классов, посещающих



продленку.



В Ярославской области школьные автобусы



ездят по 369 утвержденным маршрутам и доставляют к месту обучения 7392 ученика.



Все машины оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS, ремнями



безопасности.