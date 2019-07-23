​Новые школьные автобусы отправлены в

Некоузский, Переславский, Рыбинский и Ярославский муниципальные районы. Пять

ПАЗов, на 22 посадочных места каждый, приобретены на средства област​ного

бюджета. На эти цели было выделено более 9 с половиной миллионов рублей.

– Мы уделяем особое внимание вопросам

безопасной транспортировки детей в образовательные организации, – подчеркнул

губернатор Дмитрий Миронов. – Пять новых машин заменят старый транспорт. Проект

«Школьный автобус» реализуется в Ярославской области с 2001 года. Всего в

региональном парке школьных автобусов более 240 транспортных единиц.

Среди школ, ученики которых будут ездить на

новых автобусах, – Туношенская. В следующем учебном году здесь отметят две

памятные даты: 150-летие учебного заведения и 20 лет со дня гибели его

выпускника Александра Селезнева, имя которого носит школа. Он погиб в сентябре

1999-го при ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории

Северного Кавказа.

– У нашей школы три таких автобуса, –

рассказала директор учреждения Светлана Балкова. – Из 16 населенных пунктов

подвозим более 200 детей. Автобусы нам необходимы: есть деревни, где по одному,

по два ребенка забираем, но подвозим всех. Транспорт выезжает рано – учебный

процесс начинается в 8 часов. Водители выполняют несколько рейсов днем, с 12 до

15.30. Последние рейсы в 17.30 – для малышей начальных классов, посещающих

продленку.

В Ярославской области школьные автобусы

ездят по 369 утвержденным маршрутам и доставляют к месту обучения 7392 ученика.

Все машины оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS, ремнями

безопасности.

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