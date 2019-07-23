|Новые школьные автобусы отправлены в
Некоузский, Переславский, Рыбинский и Ярославский муниципальные районы. Пять
ПАЗов, на 22 посадочных места каждый, приобретены на средства областного
бюджета. На эти цели было выделено более 9 с половиной миллионов рублей.
– Мы уделяем особое внимание вопросам
безопасной транспортировки детей в образовательные организации, – подчеркнул
губернатор Дмитрий Миронов. – Пять новых машин заменят старый транспорт. Проект
«Школьный автобус» реализуется в Ярославской области с 2001 года. Всего в
региональном парке школьных автобусов более 240 транспортных единиц.
Среди школ, ученики которых будут ездить на
новых автобусах, – Туношенская. В следующем учебном году здесь отметят две
памятные даты: 150-летие учебного заведения и 20 лет со дня гибели его
выпускника Александра Селезнева, имя которого носит школа. Он погиб в сентябре
1999-го при ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории
Северного Кавказа.
– У нашей школы три таких автобуса, –
рассказала директор учреждения Светлана Балкова. – Из 16 населенных пунктов
подвозим более 200 детей. Автобусы нам необходимы: есть деревни, где по одному,
по два ребенка забираем, но подвозим всех. Транспорт выезжает рано – учебный
процесс начинается в 8 часов. Водители выполняют несколько рейсов днем, с 12 до
15.30. Последние рейсы в 17.30 – для малышей начальных классов, посещающих
продленку.
В Ярославской области школьные автобусы
ездят по 369 утвержденным маршрутам и доставляют к месту обучения 7392 ученика.
Все машины оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS, ремнями
безопасности.
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