|Департамент охраны окружающей среды и природопользования
оштрафовал ООО «Управляющая компания «Альфа сеть» на 150 тысяч рублей за
нарушение требований природоохранного законодательства. В июне УК выгрузила
целый грузовик древесных отходов на территории, контроль за состоянием которой
ведет администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля.
– Выявление и предотвращение образования несанкционированных
свалок, а также вопросы содержания контейнерных площадок в нашем регионе – на
особом контроле, – подчеркнул директор областного департамента охраны
окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В настоящий момент
департаментом в отношении компании «Альфа сеть» возбуждено еще одно дело об
административном правонарушении – по факту выгрузки строительных отходов на
территории, прилегающей к контейнерной площадке на Автозаводской улице в
Ярославле. Рассмотрение дела назначено на 30 июля. Для контроля за содержанием
контейнерных площадок в муниципальных образованиях еженедельно проводятся
межведомственные рейды с привлечением специалистов госжилнадзора, региональной
инспекции административно-технического надзора и Роспотребнадзора, а также
единого регионального оператора по вывозу ТКО.
Уже обследовано более 300 мест складирования отходов,
зафиксировано порядка 150 нарушений, значительная часть из которых была
оперативно устранена. Вместе с тем выявлено 160 несанкционированных свалок,
третья часть из них – в Ярославле.
Всего с начала года за нарушения требований
законодательства в сфере обращения с отходами департаментом привлечено к
ответственности более 60 лиц, наложено штрафов порядка 800 тысяч рублей.
– Межведомственные рейды дают возможность выявить и
пресечь максимальное количество нарушений, – пояснил первый заместитель
директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав
Малыгин. – Нельзя не отметить важнейшую роль общественности в этом вопросе.
После старта акции «#Народныйэкоконтроль76» за две недели июля по сигналам
неравнодушных жителей региона было выявлено 20 нарушений природоохранного
законодательства.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо
провести фото- или видеофиксацию факта выгрузки отходов и направить информацию
в департамент охраны окружающей среды по электронной почте doosp@yarregion.ru <mailto:doosp@yarregion.ru> или выложить в социальных сетях с хештегом
#Народныйэкоконтроль76, уточнив дату, время и место совершения правонарушения.
Желательно сфотографировать водителя, машину и ее номер. На основании этих
данных государственными инспекторами во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД
будет найден нарушитель. Ему будет выдано предписание об устранении свалки и
выписан штраф.
За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к
сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации отходов граждане
заплатят до 5 тысяч рублей, юрлица – до 400 тысяч. При повторном нарушении в
течение года – 6 и 600 тысяч соответственно.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:15
23 просмотров
2019.07.23 В поселке Поречье-Рыбное Ростовского района начал работу волонтерский лагерь2019.07.23 Дмитрий Пеньков: «Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем решать с учетом мнения ярославцев»2019.07.23 День города Рыбинска будет посвящен театральному искусству2019.07.23 В регионе началось тестирование водопроводных труб, изготовленных по инновационной технологии2019.07.23 Дмитрий Миронов: «В четыре муниципальных района отправлены новые школьные автобусы»