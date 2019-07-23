​Департамент охраны окружающей среды и природопользования

оштрафовал ООО «Управляющая компания «Альфа сеть» на 150 тысяч рублей за

нарушение требований природоохранного законодательства. В июне УК выгрузила

целый грузовик древесных отходов на территории, контроль за состоянием которой

ведет администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля.

– Выявление и предотвращение образования несанкционированных

свалок, а также вопросы содержания контейнерных площадок в нашем регионе – на

особом контроле, – подчеркнул директор областного департамента охраны

окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В настоящий момент

департаментом в отношении компании «Альфа сеть» возбуждено еще одно дело об

административном правонарушении – по факту выгрузки строительных отходов на

территории, прилегающей к контейнерной площадке на Автозаводской улице в

Ярославле. Рассмотрение дела назначено на 30 июля. Для контроля за содержанием

контейнерных площадок в муниципальных образованиях еженедельно проводятся

межведомственные рейды с привлечением специалистов госжилнадзора, региональной

инспекции административно-технического надзора и Роспотребнадзора, а также

единого регионального оператора по вывозу ТКО.

Уже обследовано более 300 мест складирования отходов,

зафиксировано порядка 150 нарушений, значительная часть из которых была

оперативно устранена. Вместе с тем выявлено 160 несанкционированных свалок,

третья часть из них – в Ярославле.

Всего с начала года за нарушения требований

законодательства в сфере обращения с отходами департаментом привлечено к

ответственности более 60 лиц, наложено штрафов порядка 800 тысяч рублей.

– Межведомственные рейды дают возможность выявить и

пресечь максимальное количество нарушений, – пояснил первый заместитель

директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав

Малыгин. – Нельзя не отметить важнейшую роль общественности в этом вопросе.

После старта акции «#Народныйэкоконтроль76» за две недели июля по сигналам

неравнодушных жителей региона было выявлено 20 нарушений природоохранного

законодательства.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо

провести фото- или видеофиксацию факта выгрузки отходов и направить информацию

в департамент охраны окружающей среды по электронной почте doosp@yarregion.ru <mailto:doosp@yarregion.ru>  или выложить в социальных сетях с хештегом

#Народныйэкоконтроль76, уточнив дату, время и место совершения правонарушения.

Желательно сфотографировать водителя, машину и ее номер. На основании этих

данных государственными инспекторами во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД

будет найден нарушитель. Ему будет выдано предписание об устранении свалки и

выписан штраф.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к

сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации отходов граждане

заплатят до 5 тысяч рублей, юрлица – до 400 тысяч. При повторном нарушении в

течение года – 6 и 600 тысяч соответственно.

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