​Департамент охраны окружающей среды и природопользования



оштрафовал ООО «Управляющая компания «Альфа сеть» на 150 тысяч рублей за



нарушение требований природоохранного законодательства. В июне УК выгрузила



целый грузовик древесных отходов на территории, контроль за состоянием которой



ведет администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля.



– Выявление и предотвращение образования несанкционированных



свалок, а также вопросы содержания контейнерных площадок в нашем регионе – на



особом контроле, – подчеркнул директор областного департамента охраны



окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В настоящий момент



департаментом в отношении компании «Альфа сеть» возбуждено еще одно дело об



административном правонарушении – по факту выгрузки строительных отходов на



территории, прилегающей к контейнерной площадке на Автозаводской улице в



Ярославле. Рассмотрение дела назначено на 30 июля. Для контроля за содержанием



контейнерных площадок в муниципальных образованиях еженедельно проводятся



межведомственные рейды с привлечением специалистов госжилнадзора, региональной



инспекции административно-технического надзора и Роспотребнадзора, а также



единого регионального оператора по вывозу ТКО.



Уже обследовано более 300 мест складирования отходов,



зафиксировано порядка 150 нарушений, значительная часть из которых была



оперативно устранена. Вместе с тем выявлено 160 несанкционированных свалок,



третья часть из них – в Ярославле.



Всего с начала года за нарушения требований



законодательства в сфере обращения с отходами департаментом привлечено к



ответственности более 60 лиц, наложено штрафов порядка 800 тысяч рублей.



– Межведомственные рейды дают возможность выявить и



пресечь максимальное количество нарушений, – пояснил первый заместитель



директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав



Малыгин. – Нельзя не отметить важнейшую роль общественности в этом вопросе.



После старта акции «#Народныйэкоконтроль76» за две недели июля по сигналам



неравнодушных жителей региона было выявлено 20 нарушений природоохранного



законодательства.



Для того чтобы принять участие в акции, необходимо



провести фото- или видеофиксацию факта выгрузки отходов и направить информацию



в департамент охраны окружающей среды по электронной почте doosp@yarregion.ru <mailto:doosp@yarregion.ru> или выложить в социальных сетях с хештегом



#Народныйэкоконтроль76, уточнив дату, время и место совершения правонарушения.



Желательно сфотографировать водителя, машину и ее номер. На основании этих



данных государственными инспекторами во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД



будет найден нарушитель. Ему будет выдано предписание об устранении свалки и



выписан штраф.



За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к



сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации отходов граждане



заплатят до 5 тысяч рублей, юрлица – до 400 тысяч. При повторном нарушении в



течение года – 6 и 600 тысяч соответственно.