|В селе Никольском Ростовского района сегодня
начали укладку труб, изготовленных по инновационной технологии.
Компания-производитель установит их бесплатно.
На своеобразный мастер-класс пригласили
руководство департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, директоров ГП
ЯО «Южный водоканал», ГП ЯО «Северный водоканал», АО «Ярославльводоканал».
– Наша главная задача – улучшение качества
воды, которая поступает в дома жителей региона, – сказал директор департамента
ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Один из
инструментов достижения этой цели – внедрение современных технологий и
материалов. Никольское – первый населенный пункт, где будет испытана труба
ПВХ-О. Вместе с директорами водоканалов мы оценим ее преимущества, перспективы
применения в других районах.
Специалисты компании-производителя
рассказали, что труба имеет многослойную структуру, которая обеспечивает
механическую прочность – она выше, чем у полиэтиленовых изделий. Для прокладки
не нужна тяжелая техника, не используется сварочное оборудование. Это позволяет
в несколько раз сократить время работ и количество задействованных в процессе
специалистов. С таким видом труб можно работать в любое время года при
температуре до минус 40 градусов.
– Установка труб нового поколения позволит
улучшить качество воды как для детского сада, так и для села в целом, –
подчеркнул главный инженер ГП ЯО «Южный водоканал» Александр Булатов. – В этих
трубах внутри на стенках не образуется налет. Конечно, для нас еще плюс в том,
что очень быстрая и простая система соединения.
Срок службы инновационных труб – более 50
лет. В российских регионах такую технологию используют с 2016 года.
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