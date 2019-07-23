​В селе Никольском Ростовского района сегодня



начали укладку труб, изготовленных по инновационной технологии.



Компания-производитель установит их бесплатно.



На своеобразный мастер-класс пригласили



руководство департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, директоров ГП



ЯО «Южный водоканал», ГП ЯО «Северный водоканал», АО «Ярославльводоканал».



– Наша главная задача – улучшение качества



воды, которая поступает в дома жителей региона, – сказал директор департамента



ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Один из



инструментов достижения этой цели – внедре​ние современных технологий и



материалов. Никольское – первый населенный пункт, где будет испытана труба



ПВХ-О. Вместе с директорами водоканалов мы оценим ее преимущества, перспективы



применения в других районах.



Специалисты компании-производителя



рассказали, что труба имеет многослойную структуру, которая обеспечивает



механическую прочность – она выше, чем у полиэтиленовых изделий. Для прокладки



не нужна тяжелая техника, не используется сварочное оборудование. Это позволяет



в несколько раз сократить время работ и количество задействованных в процессе



специалистов. С таким видом труб можно работать в любое время года при



температуре до минус 40 градусов.



– Установка труб нового поколения позволит



улучшить качество воды как для детского сада, так и для села в целом, –



подчеркнул главный инженер ГП ЯО «Южный водоканал» Александр Булатов. – В этих



трубах внутри на стенках не образуется налет. Конечно, для нас еще плюс в том,



что очень быстрая и простая система соединения.



​Срок службы инновационных труб – более 50



лет. В российских регионах такую технологию используют с 2016 года.