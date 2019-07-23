​В селе Никольском Ростовского района сегодня

начали укладку труб, изготовленных по инновационной технологии.

Компания-производитель установит их бесплатно.

На своеобразный мастер-класс пригласили

руководство департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, директоров ГП

ЯО «Южный водоканал», ГП ЯО «Северный водоканал», АО «Ярославльводоканал».

– Наша главная задача – улучшение качества

воды, которая поступает в дома жителей региона, – сказал директор департамента

ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Один из

инструментов достижения этой цели – внедре​ние современных технологий и

материалов. Никольское – первый населенный пункт, где будет испытана труба

ПВХ-О. Вместе с директорами водоканалов мы оценим ее преимущества, перспективы

применения в других районах.

Специалисты компании-производителя

рассказали, что труба имеет многослойную структуру, которая обеспечивает

механическую прочность – она выше, чем у полиэтиленовых изделий. Для прокладки

не нужна тяжелая техника, не используется сварочное оборудование. Это позволяет

в несколько раз сократить время работ и количество задействованных в процессе

специалистов. С таким видом труб можно работать в любое время года при

температуре до минус 40 градусов.

– Установка труб нового поколения позволит

улучшить качество воды как для детского сада, так и для села в целом, –

подчеркнул главный инженер ГП ЯО «Южный водоканал» Александр Булатов. – В этих

трубах внутри на стенках не образуется налет. Конечно, для нас еще плюс в том,

что очень быстрая и простая система соединения.

​Срок службы инновационных труб – более 50

лет. В российских регионах такую технологию используют с 2016 года. 

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