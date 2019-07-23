​3 августа Рыбинск отметит свой 948-й день



рождения. Праздник пройдет на восьми площадках, объединенных общей тематикой –



Год театра в России.



Предполагается, что центральные улицы и



площади города станут мультикультурным пространством. Гости смогут увидеть



любимых актеров, читающих стихи о театре, посетить выставку костюмов и



художественный вернисаж. Также будет показан детский интерактивный спектакль и



подготовлены театральные угощения.



Ярким мероприятием Дня города станет



театрализованное шествие по улице Крестовой.



На Аллее Славы пройдут фестиваль



самодеятельных театральных коллективов, мастер-классы, театральные и



литературные квесты.



В рамках праздника на детской сцене выступят



балаганчик Рыбинского театра кукол и песенник из Москвы Владимир Щукин. А на



народной сцене продемонстрировать свои вокальные и хореографические таланты



смогут жители города.



Также запланировано представление единственного



в мире цирка горных канатоходцев из Дагестана.



На Красной площади в течение дня будет работать



«Рыбинская ярманка», пройдет фестиваль «Этнокузня».