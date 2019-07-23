|3 августа Рыбинск отметит свой 948-й день
рождения. Праздник пройдет на восьми площадках, объединенных общей тематикой –
Год театра в России.
Предполагается, что центральные улицы и
площади города станут мультикультурным пространством. Гости смогут увидеть
любимых актеров, читающих стихи о театре, посетить выставку костюмов и
художественный вернисаж. Также будет показан детский интерактивный спектакль и
подготовлены театральные угощения.
Ярким мероприятием Дня города станет
театрализованное шествие по улице Крестовой.
На Аллее Славы пройдут фестиваль
самодеятельных театральных коллективов, мастер-классы, театральные и
литературные квесты.
В рамках праздника на детской сцене выступят
балаганчик Рыбинского театра кукол и песенник из Москвы Владимир Щукин. А на
народной сцене продемонстрировать свои вокальные и хореографические таланты
смогут жители города.
Также запланировано представление единственного
в мире цирка горных канатоходцев из Дагестана.
На Красной площади в течение дня будет работать
«Рыбинская ярманка», пройдет фестиваль «Этнокузня».
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