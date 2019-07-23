​3 августа Рыбинск отметит свой 948-й день

рождения. Праздник пройдет на восьми площадках, объединенных общей тематикой –

Год театра в России.

Предполагается, что центральные улицы и

площади города станут мультикультурным пространством. Гости смогут увидеть

любимых актеров, читающих стихи о театре, посетить выставку костюмов и

художественный вернисаж. Также будет показан детский интерактивный спектакль и

подготовлены театральные угощения.

Ярким мероприятием Дня города станет

театрализованное шествие по улице Крестовой.

На Аллее Славы пройдут фестиваль

самодеятельных театральных коллективов, мастер-классы, театральные и

литературные квесты.

В рамках праздника на детской сцене выступят

балаганчик Рыбинского театра кукол и песенник из Москвы Владимир Щукин. А на

народной сцене продемонстрировать свои вокальные и хореографические таланты

смогут жители города.

Также запланировано представление единственного

в мире цирка горных канатоходцев из Дагестана.

На Красной площади в течение дня будет работать

«Рыбинская ярманка», пройдет фестиваль «Этнокузня».

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