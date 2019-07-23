​Областной суд отменил решение Кировского

суда о признании незаконным предостережения Ярославской межрайонной

природоохранной прокуратуры о недопущении нарушения природоохранного

законодательства при строительстве целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища

в Вологодской области. Апелляционную жалобу подали природоохранная прокуратура

и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.

– Теперь у нас есть основания требовать

проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона, –

сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования

Дмитрий Пеньков. – Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем

решать с учетом мнения ярославцев. По заключению Института биологии внутренних

вод имени И.Д. Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу

загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до

водозаборов городов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Такое производство несет в

себе опасность нарушения водно-химического состава воды и, как следствие,

гибели растительности и животных.

Как пояснил ярославский межрайонный

природоохранный прокурор Дмитрий Павлов, материалы общественных обсуждений

будут учтены органами Росприроднадзора при проведении государственной экологической

экспертизы по данному объекту.

– В настоящее время заказчик работ ООО

«СВЕЗА-Лес» проводит окончательную оценку негативного воздействия на окружающую

среду от планируемой хозяйственной деятельности, – отметил он.

Напомним, об экологических проблемах,

которые может вызвать строительство комбината, неоднократно говорил губернатор

Дмитрий Миронов, который поднимал вопрос на различных уровнях, в том числе в

Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и на встрече с председателем

Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

За нарушение предостережения для должностных

лиц предусмотрен штраф до трех тысяч рублей либо дисквалификация на срок от 6

месяцев до года, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей либо

а​дминистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что Минприроды разработан

федеральный проект «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках

национального проекта «Экология». В работе принимают участие 15 субъектов РФ,

расположенных

в бассейне реки, в том числе Ярославская область. Кроме того, в нацпроект

«Экология» вошел федеральный проект «Чистая вода», направленный на повышение

качества питьевой воды.

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