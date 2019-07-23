|Областной суд отменил решение Кировского
суда о признании незаконным предостережения Ярославской межрайонной
природоохранной прокуратуры о недопущении нарушения природоохранного
законодательства при строительстве целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища
в Вологодской области. Апелляционную жалобу подали природоохранная прокуратура
и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.
– Теперь у нас есть основания требовать
проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона, –
сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования
Дмитрий Пеньков. – Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем
решать с учетом мнения ярославцев. По заключению Института биологии внутренних
вод имени И.Д. Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу
загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до
водозаборов городов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Такое производство несет в
себе опасность нарушения водно-химического состава воды и, как следствие,
гибели растительности и животных.
Как пояснил ярославский межрайонный
природоохранный прокурор Дмитрий Павлов, материалы общественных обсуждений
будут учтены органами Росприроднадзора при проведении государственной экологической
экспертизы по данному объекту.
– В настоящее время заказчик работ ООО
«СВЕЗА-Лес» проводит окончательную оценку негативного воздействия на окружающую
среду от планируемой хозяйственной деятельности, – отметил он.
Напомним, об экологических проблемах,
которые может вызвать строительство комбината, неоднократно говорил губернатор
Дмитрий Миронов, который поднимал вопрос на различных уровнях, в том числе в
Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и на встрече с председателем
Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
За нарушение предостережения для должностных
лиц предусмотрен штраф до трех тысяч рублей либо дисквалификация на срок от 6
месяцев до года, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, что Минприроды разработан
федеральный проект «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках
национального проекта «Экология». В работе принимают участие 15 субъектов РФ,
расположенных
в бассейне реки, в том числе Ярославская область. Кроме того, в нацпроект
«Экология» вошел федеральный проект «Чистая вода», направленный на повышение
качества питьевой воды.
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