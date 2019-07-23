​Областной суд отменил решение Кировского



суда о признании незаконным предостережения Ярославской межрайонной



природоохранной прокуратуры о недопущении нарушения природоохранного



законодательства при строительстве целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища



в Вологодской области. Апелляционную жалобу подали природоохранная прокуратура



и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.



– Теперь у нас есть основания требовать



проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона, –



сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования



Дмитрий Пеньков. – Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем



решать с учетом мнения ярославцев. По заключению Института биологии внутренних



вод имени И.Д. Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу



загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до



водозаборов городов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Такое производство несет в



себе опасность нарушения водно-химического состава воды и, как следствие,



гибели растительности и животных.



Как пояснил ярославский межрайонный



природоохранный прокурор Дмитрий Павлов, материалы общественных обсуждений



будут учтены органами Росприроднадзора при проведении государственной экологической



экспертизы по данному объекту.



– В настоящее время заказчик работ ООО



«СВЕЗА-Лес» проводит окончательную оценку негативного воздействия на окружающую



среду от планируемой хозяйственной деятельности, – отметил он.



Напомним, об экологических проблемах,



которые может вызвать строительство комбината, неоднократно говорил губернатор



Дмитрий Миронов, который поднимал вопрос на различных уровнях, в том числе в



Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и на встрече с председателем



Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.



За нарушение предостережения для должностных



лиц предусмотрен штраф до трех тысяч рублей либо дисквалификация на срок от 6



месяцев до года, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей либо



а​дминистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Напомним, что Минприроды разработан



федеральный проект «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках



национального проекта «Экология». В работе принимают участие 15 субъектов РФ,



расположенных



в бассейне реки, в том числе Ярославская область. Кроме того, в нацпроект



«Экология» вошел федеральный проект «Чистая вода», направленный на повышение



качества питьевой воды.