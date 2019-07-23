​В поселке Поречье-Рыбное Ростовского района

начал работу волонтерский палаточный лагерь. Он организован администрацией

сельского поселения, центром городских компетенций Агентства страт​егических

инициатив и фондом помощи хосписам «Вера» в рамках реализации проекта

«Поречье-Рыбное – социальное село».

– Волонтерский лагерь будет работать с 22 по

27 июля. Активистов привлекаем в помощь поселку и местному Дому милосердия

кузнеца Лобова, – рассказала глава сельского поселения Поречье-Рыбное Ольга

Кутинская. – Добровольцы приехали к нам из разных городов: из Москвы,

Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды. Большое внимание уделено безопасности

лагеря, расположенного на территории школы. Участники обеспечены всем

необходимым. У них есть своя полевая кухня с современным оборудованием. Местные

жители тоже очень тепло приняли гостей. Угощают их ягодами, овощами и выпечкой,

сегодня у нас пройдет совместный творческий вечер. Все вместе мы сможем помочь

нашему старинному селу, благоустроить его к Дню поселка. Всех приглашаем к нам

в гости 27 июля!

Планируется реализовать несколько инициатив:

изготовить уличную мебель для Дома милосердия и поселка, проложить экотропу для

местной школы и разработать туристический маршрут для гостей поселка. Также запланированы

встречи волонтеров с местными жителями, на основе которых будет составлена

карта Поречья-Рыбного. Кроме того, участники лагеря помогут жителям Дома

милосердия во время прогулок, приема пищи, приготовят для них угощение.

27 июля, в День поселка, гостей

Поречья-Рыбного ждут обширная экскурсионная программа, игры, концерты.

Справка

Проект «Поречье – социальное село» направлен

на решение демографических, социальных, экономических проблем поселка с

населением чуть более 1600 человек. В итоге планируется создать районную

выездную службу, образовательный и волонтерский центры.

Работа организована в рамках программы «100

городских лидеров», которая стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства

стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией «Росатом», и

призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему.

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