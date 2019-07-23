|В поселке Поречье-Рыбное Ростовского района
начал работу волонтерский палаточный лагерь. Он организован администрацией
сельского поселения, центром городских компетенций Агентства стратегических
инициатив и фондом помощи хосписам «Вера» в рамках реализации проекта
«Поречье-Рыбное – социальное село».
– Волонтерский лагерь будет работать с 22 по
27 июля. Активистов привлекаем в помощь поселку и местному Дому милосердия
кузнеца Лобова, – рассказала глава сельского поселения Поречье-Рыбное Ольга
Кутинская. – Добровольцы приехали к нам из разных городов: из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды. Большое внимание уделено безопасности
лагеря, расположенного на территории школы. Участники обеспечены всем
необходимым. У них есть своя полевая кухня с современным оборудованием. Местные
жители тоже очень тепло приняли гостей. Угощают их ягодами, овощами и выпечкой,
сегодня у нас пройдет совместный творческий вечер. Все вместе мы сможем помочь
нашему старинному селу, благоустроить его к Дню поселка. Всех приглашаем к нам
в гости 27 июля!
Планируется реализовать несколько инициатив:
изготовить уличную мебель для Дома милосердия и поселка, проложить экотропу для
местной школы и разработать туристический маршрут для гостей поселка. Также запланированы
встречи волонтеров с местными жителями, на основе которых будет составлена
карта Поречья-Рыбного. Кроме того, участники лагеря помогут жителям Дома
милосердия во время прогулок, приема пищи, приготовят для них угощение.
27 июля, в День поселка, гостей
Поречья-Рыбного ждут обширная экскурсионная программа, игры, концерты.
Справка
Проект «Поречье – социальное село» направлен
на решение демографических, социальных, экономических проблем поселка с
населением чуть более 1600 человек. В итоге планируется создать районную
выездную службу, образовательный и волонтерский центры.
Работа организована в рамках программы «100
городских лидеров», которая стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства
стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией «Росатом», и
призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему.
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