​В поселке Поречье-Рыбное Ростовского района



начал работу волонтерский палаточный лагерь. Он организован администрацией



сельского поселения, центром городских компетенций Агентства страт​егических



инициатив и фондом помощи хосписам «Вера» в рамках реализации проекта



«Поречье-Рыбное – социальное село».



– Волонтерский лагерь будет работать с 22 по



27 июля. Активистов привлекаем в помощь поселку и местному Дому милосердия



кузнеца Лобова, – рассказала глава сельского поселения Поречье-Рыбное Ольга



Кутинская. – Добровольцы приехали к нам из разных городов: из Москвы,



Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды. Большое внимание уделено безопасности



лагеря, расположенного на территории школы. Участники обеспечены всем



необходимым. У них есть своя полевая кухня с современным оборудованием. Местные



жители тоже очень тепло приняли гостей. Угощают их ягодами, овощами и выпечкой,



сегодня у нас пройдет совместный творческий вечер. Все вместе мы сможем помочь



нашему старинному селу, благоустроить его к Дню поселка. Всех приглашаем к нам



в гости 27 июля!



Планируется реализовать несколько инициатив:



изготовить уличную мебель для Дома милосердия и поселка, проложить экотропу для



местной школы и разработать туристический маршрут для гостей поселка. Также запланированы



встречи волонтеров с местными жителями, на основе которых будет составлена



карта Поречья-Рыбного. Кроме того, участники лагеря помогут жителям Дома



милосердия во время прогулок, приема пищи, приготовят для них угощение.



27 июля, в День поселка, гостей



Поречья-Рыбного ждут обширная экскурсионная программа, игры, концерты.



Справка



Проект «Поречье – социальное село» направлен



на решение демографических, социальных, экономических проблем поселка с



населением чуть более 1600 человек. В итоге планируется создать районную



выездную службу, образовательный и волонтерский центры.



Работа организована в рамках программы «100



городских лидеров», которая стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства



стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией «Росатом», и



призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему.