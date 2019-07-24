​Сотрудники региональной инспекции



адмтехнадзора и прокуратуры области выявили комплекс нарушений при эксплуатации



аттракционов «Картинг» на улице Подзеленье и территории городского парка



«Остров на Даманском» в Ярославле.​



– При проведении надзорных мероприятий



установлено, что нарушено около десяти обязательных требований, от которых



напрямую зависит безопасность граждан, – пояснил заместитель руководителя



инспекции Илья Тюрганов. – Проводится административное расследование. В числе



выявленных нарушений – превышение максимального скоростного режима, который



установлен на уровне 30 километров в час. Кроме того, к вождению допускаются



дети младше 10 лет, при этом карты не оборудованы регулируемыми диагональными



плечевыми ремнями безопасности.



Также обнаружены недостатки ограничительной



системы аттракционов, которая не исключает случайного выезда карта за пределы



трассы, отмечен свободный доступ посетителей в опасные зоны. Покрытие трассы не



соответствует установленным требованиям, средства оказания первой медицинской



помощи и документы, подтверждающие безопасность аттракционов, отсутствуют.



Также не подтверждена квалификация сотрудников, осуществляющих допуск



посетителей к поездкам.



– Помимо этого, земельный участок, на котором



осуществляется катание на картах, не предназначен для эксплуатации таких



аттракционов, – сказала и. о. прокурора отдела по надзору за исполнением



законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Ярославской области Юлия



Князева. – Он находится в муниципальной собственности и предоставлен в аренду



для организации стоянки автомобильного транспорта. В адрес мэрии Ярославля



направлено представление о принятии мер по обеспечению использования земельного



участка по целевому назначению.



Расследование будет продолжено. На данный



момент по выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении



по статье, которая предполагает наложение штрафа на лиц, осуществляющих



предпринимательскую деятельность, до 300 тысяч рублей.



Справка



С начала года специалисты региональной



инспекции адмтехнадзора обследовали более 90 аттракционов. Выявлено 49



нарушений. Часть из них устранена на месте. По остальным рассматривается вопрос



о привлечении виновных лиц к административной ответственности.