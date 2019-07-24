|В регионе уже установлено более 550
оранжевых спецконтейнеров, предназначенных для сбора бумаги, стекла, пластика и
металла. Из них 447 – в Ярославле. Очередной сегодня установили на улице
Бабича.
Также спецконтейнеры есть в Брейтовском,
Тутаевском и Угличском районах. В ближайшей перспективе системой раздельного
сбора отходов будет охвачен весь регион.
– Каждый из нас может внести свой вклад в
сохранение природы, в том числе используя систему раздельного сбора отходов, –
отметил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов. – Сегодня мы
видим, как ситуация меняется в лучшую сторону. Все больше жителей региона
начинают серьезно относиться к вопросам вторичной переработки сырья. Это
направление крайне важно не только для нашей области, но и в целом для
государства. В результате сортировки объемы захоронения отходов на полигонах
снижаются на 15 процентов.
Ход внедрения системы раздельного сбора
твердых коммунальных отходов регулярно проверяют сотрудники департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области. Выезжая с рейдами,
особое внимание они обращают на обустройство контейнерных площадок, а также на
наличие необходимых для населения информационных табличек о раздельном сборе
ТКО.
Полную информацию о площадках, оборудованных
оранжевыми спецконтейнерами, можно найти на сайте регионального департамента
охраны окружающей среды и природопользования в разделе «Вывоз отходов.
Информация для граждан»: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Reg_operator.aspx.
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