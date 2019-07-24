​В регионе уже установлено более 550



оранжевых спецконтейнеров, предназначенных для сбора бумаги, стекла, пластика и



металла. Из них 447 – в Ярославле. Очередной сегодня установили на улице



Бабича.



Также спецконтейнеры есть в Брейтовском,



Тутаевском и Угличском районах. В ближайшей перспективе системой раздельного



сбора отходов будет охвачен весь регион.



– Каждый из нас может внести свой вклад в



сохранение природы, в том числе используя систему раздельного сбора отходов, –



отметил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей



среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов. – Сегодня мы



видим, как ситуация меняется в лучшую сторону. Все больше жителей региона



начинают серьезно относиться к вопросам вторичной переработки сырья. Это



направление крайне важно не только для нашей области, но и в целом для



государства. В результате сортировки объемы захоронения отходов на полигонах



снижаются на 15 процентов.



Ход внедрения системы раздельного сбора



твердых коммунальных отходов регулярно проверяют сотрудники департамента охраны



окружающей среды и природопользования Ярославской области. Выезжая с рейдами,



особое внимание они обращают на обустройство контейнерных площадок, а также на



наличие необходимых для населения информационных табличек о раздельном сборе



ТКО.



Полную информацию о площадках, оборудованных



оранжевыми спецконтейнерами, можно найти на сайте регионального департамента



охраны окружающей среды и природопользования в разделе «Вывоз отходов.



Информация для граждан»: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Reg_operator.aspx.