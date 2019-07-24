​В регионе уже установлено более 550

оранжевых спецконтейнеров, предназначенных для сбора бумаги, стекла, пластика и

металла. Из них 447 – в Ярославле. Очередной сегодня установили на улице

Бабича.

Также спецконтейнеры есть в Брейтовском,

Тутаевском и Угличском районах. В ближайшей перспективе системой раздельного

сбора отходов будет охвачен весь регион.

– Каждый из нас может внести свой вклад в

сохранение природы, в том числе используя систему раздельного сбора отходов, –

отметил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей

среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов. – Сегодня мы

видим, как ситуация меняется в лучшую сторону. Все больше жителей региона

начинают серьезно относиться к вопросам вторичной переработки сырья. Это

направление крайне важно не только для нашей области, но и в целом для

государства. В результате сортировки объемы захоронения отходов на полигонах

снижаются на 15 процентов.

Ход внедрения системы раздельного сбора

твердых коммунальных отходов регулярно проверяют сотрудники департамента охраны

окружающей среды и природопользования Ярославской области. Выезжая с рейдами,

особое внимание они обращают на обустройство контейнерных площадок, а также на

наличие необходимых для населения информационных табличек о раздельном сборе

ТКО.

Полную информацию о площадках, оборудованных

оранжевыми спецконтейнерами, можно найти на сайте регионального департамента

охраны окружающей среды и природопользования в разделе «Вывоз отходов.

Информация для граждан»: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Reg_operator.aspx.

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