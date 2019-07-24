|В первом полугодии лидером «Рейтинга-76»,
отражающего работу органов местного самоуправления, стал Тутаевский
муниципальный район. Второе место – у Угличского, третье – у Рыбинского,
четвертое – у Гаврилов-Ямского. Замыкает топ-5 городской округ Ярославль.
Результаты рейтингования за январь – июнь
сегодня были представлены на расширенном заседании Правительства региона.
– Полученные данные позволяют оценить
имеющиеся в муниципальных образованиях достижения и проблемы и на этой основе
скорректировать мероприятия по социально-экономическому развитию территорий, –
отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В
конце года будут подведены итоги. Городские округа и районы, достигшие
наилучших показателей, получат гранты губернатора.
С докладом выступила заместитель
председателя Правительства области, директор департамента экономики и
стратегического планирования Екатерина Троицкая.
– Результаты рейтинга свидетельствуют, что
разрыв в уровне социально-экономического развития территорий, занимающих
верхние и нижние позиции рейтинга, по-прежнему остается высоким, – сказала
Екатерина Троицкая. – Мы работаем в постоянном взаимодействии с органами
местного самоуправления, ведем мониторинг мероприятий, контролируем целевое
расходование средств.
Муниципальные образования, получившие
губернаторские гранты в прошлом году, уже распределили финансы по объектам.
Общая сумма – 50 миллионов рублей. Порядка 70 процентов средств направлено на
модернизацию, ремонт и реконструкцию школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования, домов культуры, учреждений физической культуры и
спорта. Охвачено около 40 социальных объектов.
Остальные средства пошли на решение проблем
в сфере ЖКХ, в том числе на софинансирование мероприятий по газификации,
благоустройство территорий, ремонт дорог.
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