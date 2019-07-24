​В первом полугодии лидером «Рейтинга-76»,



отражающего работу органов местного самоуправления, стал Тутаевский



муниципальный район. Второе место – у Угличского, третье – у Рыбинского,



четвертое – у Гаврилов-Ямского. Замыкает топ-5 городской округ Ярославль.



Результаты рейтингования за январь – июнь



сегодня были представлены на расширенном заседании Правительства региона.



– Полученные данные позволяют оценить



имеющиеся в муниципальных образованиях достижения и проблемы и на этой основе



скорректировать мероприятия по социально-экономическому развитию территорий, –



отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В



конце года будут подведены итоги. Городские округа и районы, достигшие



наилучших показателей, получат гранты губернатора.



С докладом выступила заместитель



председателя Правительства области, директор департамента экономики и



стратегического планирования Екатерина Троицкая.



– Результаты рейтинга свидетельствуют, что



разрыв в уровне социально-экономического развития территорий, занимающих



верхние и нижние позиции рейтинга, по-прежнему остается высоким, – сказала



Екатерина Троицкая. – Мы работаем в постоянном взаимодействии с органами



местного самоуправления, ведем мониторинг мероприятий, контролируем целевое



расходование средств.



Муниципальные образования, получившие



губернаторские гранты в прошлом году, уже распределили финансы по объектам.



Общая сумма – 50 миллионов рублей. Порядка 70 процентов средств направлено на



модернизацию, ремонт и реконструкцию школ, детских садов, учреждений



дополнительного образования, домов культуры, учреждений физической культуры и



спорта. Охвачено около 40 социальных объектов.



Остальные средства пошли на решение проблем



в сфере ЖКХ, в том числе на софинансирование мероприятий по газификации,



благоустр​ойство территорий, ремонт дорог.