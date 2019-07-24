​В первом полугодии лидером «Рейтинга-76»,

отражающего работу органов местного самоуправления, стал Тутаевский

муниципальный район. Второе место – у Угличского, третье – у Рыбинского,

четвертое – у Гаврилов-Ямского. Замыкает топ-5 городской округ Ярославль.

Результаты рейтингования за январь – июнь

сегодня были представлены на расширенном заседании Правительства региона.

– Полученные данные позволяют оценить

имеющиеся в муниципальных образованиях достижения и проблемы и на этой основе

скорректировать мероприятия по социально-экономическому развитию территорий, –

отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В

конце года будут подведены итоги. Городские округа и районы, достигшие

наилучших показателей, получат гранты губернатора.

С докладом выступила заместитель

председателя Правительства области, директор департамента экономики и

стратегического планирования Екатерина Троицкая.

– Результаты рейтинга свидетельствуют, что

разрыв в уровне социально-экономического развития территорий, занимающих

верхние и нижние позиции рейтинга, по-прежнему остается высоким, – сказала

Екатерина Троицкая. – Мы работаем в постоянном взаимодействии с органами

местного самоуправления, ведем мониторинг мероприятий, контролируем целевое

расходование средств.

Муниципальные образования, получившие

губернаторские гранты в прошлом году, уже распределили финансы по объектам.

Общая сумма – 50 миллионов рублей. Порядка 70 процентов средств направлено на

модернизацию, ремонт и реконструкцию школ, детских садов, учреждений

дополнительного образования, домов культуры, учреждений физической культуры и

спорта. Охвачено около 40 социальных объектов.

Остальные средства пошли на решение проблем

в сфере ЖКХ, в том числе на софинансирование мероприятий по газификации,

благоустр​ойство территорий, ремонт дорог.

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